Причината за трагедията в Бургас. Не е нещастен случай

56-годишен работник загина, след като беше затрупан от земна маса по време на ремонт в изкоп в Бургас.

Двама работници извършвали разчистване около тръба, когато част от изкопа започва да се свлича. Единият успява да излезе, но другият е затрупан.

С помощта на багер масата е разчистена. На място пристигат спешни екипи и на такива на пожарната, но мъжът е открит вече мъртъв.

"Категорично не е затрупан от багер. Има срутване на земна маса, докато работникът е бил вътре в изкопа", заяви директорът на "Инспекция по труда" – Бургас Павлин Васков.

По думите му строителната техника не е причина за инцидента, а впоследствие е използвана при спасителните действия.

"Разбрали са, че започва да пада левият откос на изкопа. Единият успява да излезе, другият остава затрупан. Багерът е помогнал за по-бързото разкопаване и изваждане на човека", обясни Васков.

От Инспекцията по труда посочиха, че при организацията на работа вероятно са допуснати сериозни нарушения, свързани с обезопасяването на изкопа.

"Не бих казал, че е нещастен случай, защото има сериозни пропуски при извършването на тази дейност", каза още Васков.

По случая е образувано разследване, което трябва да установи точните причини за фаталния инцидент.

