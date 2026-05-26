Нови разкрития за купона с наркотици в Благоевград

Появиха се нови подробности около трагичния случай в Благоевград, при който ученици са били замесени в фатален инцидент след събиране в жилище. Според началника на Регионалното управление на образованието в града Ивайло Златанов става дума за младежи, които не са попадали в полезрението на училищните институции с притеснително поведение, съобщава Нова телевизия, цитирана от "Блиц".

По думите му учениците са били редовни в посещенията си в училище и до този момент не е имало предварителни индикации за зависимости или други обстоятелства, които да будят съмнения.

„Нормални ученици, които са посещавали училище редовно. Не е имало предварителна индикация за зависимости или дейности, които да бъдат притеснение или подозрение за нередности“, обясни Златанов.

Междувременно разследването продължава и разкрива допълнителни детайли около случилото се. В жилището, където се е провеждало събирането, разследващите са открили мерки и теглилки, които според тях могат да бъдат свързани с разпределяне на различни количества наркотични вещества. Намерени са още значителни количества наркотици и райски газ, за които се предполага, че са били използвани по време на събирането.

Според информацията домакин на събирането е бил 17-годишен младеж, а останалите трима участници са били негови гости. Един от присъстващите е напуснал апартамента, след като се е почувствал притеснен от отправени към него заплахи. Около час по-късно той се е върнал, а след това отново е напуснал и се е отправил в неизвестна посока.

Младежът е бил сред задържаните с цел установяване на евентуална съпричастност към случая, а не като обвиняем поради доказана вина.

От Регионалното управление на образованието уточниха, че до момента не са постъпвали сигнали за неадекватно поведение или други тревожни прояви на учениците.

В следващите дни предстои засилена работа с училищните психолози в учебните заведения, където са се обучавали пострадалите деца. Директорите ще поддържат контакт и с родителите на учениците, за да бъде оказана необходимата подкрепа и да се проведат разговори с децата след случилото се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com