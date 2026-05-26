Проф. Рачев каза какво ни чака до дни и каква е причината за бедствията

Проф. Рачев направи прекрасна прогноза за времето.

Климатологът проф. Георги Рачев предупреди, че валежите у нас ще продължат и през следващите дни, макар и не с интензитета, наблюдаван в последните дни в Централна Северна България. Според него природата не е единственият виновник за наводненията и щетите, а по-скоро е показала пропуските в поддръжката и превенцията, каза той по bTV.

„В Карловските села беше природата, в Царево беше природата, в Елените беше природата. Но природата само ни показа, че не сме си свършили работата – не сме почистили“, коментира в "Тази сутрин" Рачев.

По думите му хората трябва да живеят в хармония с природата, защото в противен случай подобни бедствия ще се повтарят.

Синоптичната обстановка у нас остава типично пролетно-лятна. Днес и утре времето ще бъде много топло, с температури между 27° и 32°, а на места може да достигнт и до 33°. В четвъртък през страната ще премине студен фронт, който ще понижи температурите с около 5-6 градуса.

Според климатолога антициклонът, който до момента определяше времето над Централна Европа, се е изместил към Северно море. Именно той е донесъл рекордните горещини в Западна Европа, където Лондон, Париж и Берлин отчетоха необичайно високи температури за сезона.

По-хладен въздух ще нахлуе към Германия през следващите дни, докато България и Балканите ще останат в периферията на процесите – с по-топло и сравнително стабилно време.

„Лятото е тук“, категоричен е Рачев. След краткото захлаждане в четвъртък и петък, още от неделя страната ще бъде обхваната от типично летен режим – с високи сутрешни температури и следобедни валежи в планинските райони.

Не са изключени и градушки в края на май и през първата половина на юни, но те ще бъдат локални и на малко места. Валежите също ще са краткотрайни и изолирани.

