Две подценявани професии станаха златни! Носят невиждани заплати
Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
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Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
Любопитното е, че към момента в София почти не вали
Категорично не е затрупан от багер, установи инспекцията по труда
Какво ще стане с плажната ивица
На мокрия път автомобилът първо поднесъл няколко пъти и се забил в багер, паркиран пред сграда на фирма
Голяма драма около село Лозенец
Лидерът на ГЕРБ призна за любопитна случка
Наложило се да разкопаят с багер, за да го извадят
Мъжът е с много тежка травма на таза и крака
Оцелял е по чудо в 300-метровото пропадане
Хората наблюдаваха втрещени атаката на древния обект
Няма пострадали пътници и персонал във влака
Екип експерти от министерството влезе в офисите на Национален парк „Рила”
Емил Димитров направи проверка на място на изпълнението на дейностите по проекта
Машината сериозно притесни туристите
Случаят е от кариера в землището на село Върбешница, Врачанско
79-годишната жена от Дупница е починала на място
Трима мъже източвали гориво от багер в землището на село Първица, Кирковско
Според експертите 30 метра от оградата на този имот са били наклонени и е имало опасност да се срутят
Багер пропадна в централната част на София. Това предаде БГНЕС и уточни, че инцидентът е станал на улица „Брегалница". Машината е разчиствала строител...