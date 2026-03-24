Появи се нещо, което вся огромна паника на плажа в Несебър

Багер, извършващ изкопни дейности, беше заснет на плажа в Несебър. В социални мрежи хора изразиха притеснението си от това, тъй като не им е известно какво ще последва.

Снимките бяха публикувани във Фейсбук групата "Шофьори Несебър". Багерът се намира на самия плаж, точно до водата. Вижда се, че копае копае дигата над плажната ивица, съобщава "Блиц".

Разширяват плажната ивица или пак ще се прави барака(заведение)?", пита авторката на кадрите.

Притесненията ѝ са основателни, тъй като често концесионери или собственици на заведения си позволяват своеволия по българското Черноморие и вдигат незаконни постройки на самия плаж, което не е редно. Според коментиращ, обаче, в момента на плажа в Несебър се изгражда подпорна стена и се укрепва плажната ивица.

През февруари беше открит огромен проблем на крайбрежната алея на Ахтопол. Парапетът на крайбрежната алея заплашително увисна над скалната пропаст и бурното море. От съображения за сигурност алеята беше обезопасена с предупредителни ленти в двата ѝ края, а преминаването беше строго забранено.

