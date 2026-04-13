Любопитно

Мистерия на морското дъно! Откриха ли пътя на Атлантида

Жълт тухлен път намерен по време на експедиция до Хаваите

Мистерия на морското дъно! Откриха ли пътя на Атлантида
13 апр 26 | 22:02
666
Стандарт

Учените са открили необичайна структура, наподобяваща "жълт тухлен път" на дълбочина над километър под вода.

Неочакваното откритие е направено по време на експедиция близо до Хавайските острови и се оказва рядко геоложко явление.

Това съобщи специализираният сайт ScienceAlert.

Изследванията са проведени в един от най-големите защитени океански региони в света, чието дъно все още не е изследвано.

От изследователския кораб там са открили забелязаха странна изсъхнала зона, покрита с пукнатини, които образуват почти правилни правоъгълни форми.

Според членовете на експедицията, това, което видяха, приличало на асфалтиран път.

"Това е пътят към Атлантида," казал един от изследователите по време на излъчването.

После обаче се оказало, че явлението е напълно  обяснение. Това е вулканична скала, образувана по време на силни изригвания под вода.

Когато червено-горещата лава изстине бързо, в нея се появяват пукнатини, понякога образуващи геометрично правилни шарки.

Учените обясняват, че "тухлената зидария" се е появила поради повтарящи се цикли на нагряване и охлаждане.

В резултат на това в скалата се появяват пукнатини под ъгъл около 90 градуса, което създава илюзията за изкуствена структура.

Според изследователите, човечеството досега визуално е изследвало само малка част от дълбоководните райони – около 0.001% от общата площ и се очакват още много неочаквани разкрития.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема море
Още от Любопитно
Коментирай