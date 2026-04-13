Мистерия на морското дъно! Откриха ли пътя на Атлантида

Учените са открили необичайна структура, наподобяваща "жълт тухлен път" на дълбочина над километър под вода.

Неочакваното откритие е направено по време на експедиция близо до Хавайските острови и се оказва рядко геоложко явление.

Това съобщи специализираният сайт ScienceAlert.

Изследванията са проведени в един от най-големите защитени океански региони в света, чието дъно все още не е изследвано.

От изследователския кораб там са открили забелязаха странна изсъхнала зона, покрита с пукнатини, които образуват почти правилни правоъгълни форми.

Според членовете на експедицията, това, което видяха, приличало на асфалтиран път.

"Това е пътят към Атлантида," казал един от изследователите по време на излъчването.

После обаче се оказало, че явлението е напълно обяснение. Това е вулканична скала, образувана по време на силни изригвания под вода.

Когато червено-горещата лава изстине бързо, в нея се появяват пукнатини, понякога образуващи геометрично правилни шарки.

Учените обясняват, че "тухлената зидария" се е появила поради повтарящи се цикли на нагряване и охлаждане.

В резултат на това в скалата се появяват пукнатини под ъгъл около 90 градуса, което създава илюзията за изкуствена структура.

Според изследователите, човечеството досега визуално е изследвало само малка част от дълбоководните райони – около 0.001% от общата площ и се очакват още много неочаквани разкрития.

