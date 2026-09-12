Мистерия на морското дъно! Откриха ли пътя на Атлантида
Жълт тухлен път намерен по време на експедиция до Хаваите
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Жълт тухлен път намерен по време на експедиция до Хаваите
Мощна вълна удари Курилските острови
Репортери разкриват ужасяващи съдби
Съоснователят на Facebook Марк Зукърбърг наскоро обяви, че е купил два парцела с обща площ от 750 акра на хавайски остров. Вече повече от 8 години Май...
Вашингтон. Хавайските острови от САЩ представиха в централата на ООН в Ню Йорк самостоятелни полинезийски монети "кала". Те предлагат да влязат в обра...
САЩ прескочи "фискалната пропаст"