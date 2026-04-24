Момче падна от НДК, с опасност за живота е

Парапет се срути от сградата на НДК. При инцидента е пострадало момче на 14 години, то е паднало от почти 5 метра височина.

Тежкият инцидент стана около 17 ч. този следобед. Противоречиви са данните за инцидента. Приятели на момчето разказват, че то е било блъснато срещу парапета и така той се е откъртил, и затова момчето е паднало заедно с парапета. Според друга версия момчето е седяло на парапета и така той се е откъснал.

Детето е транспортирано в "Пирогов" в много тежко състояние с опасност за живота в кома. Настанено е в детска противошокова зала. Причините за инцидента се изясняват, съобщава dariknews.bg.

Около мястото на инцидента има много младежи, които са разтревожени за своя връстник, предава БНТ.

