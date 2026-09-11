Момче падна от НДК, с опасност за живота е
Противоречиви версии за трагичния инцидент
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Противоречиви версии за трагичния инцидент
Жълт и оранжев код за опасно време в половин България и днес
След най-мощното в националната история земетресение от 11 март 2011 година, територията на Япония продължава да се премества на изток. Както съобщава...