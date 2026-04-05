Беглец от Аушвиц предупреждава света

Кой е „Белецът от Аушвиц“ - Рудолф Врба, който предупреждава света? Впечатляващата история на човека, спасил 200 000 от лагерите на смъртта, четем вече и на български със знака на „Сиела“. Разказва я журналистът Джонатан Фрийдланд. В мащабния и впечатляващ документален труд за Холокоста авторът проследява ужасите и невъзможните препятствия, които Рудолф Врба преживява в концентрационния лагер, трудния път към бягството му и неимоверните усилия, които полага, за да разпространи свидетелствата си. Историята на Врба може да служи на човечеството като универсален и все по-актуален урок за влиянието на информацията (и дезинформацията) и самоотвержеността да рискуваш всичко в името на истината.

10 април 1944 г. Тази паметна дата бележи деня, в който 19-годишният Рудолф Врба, тогава все още Валтер Розенберг, и 25-годишният Алфред Ветцлер се превръщат в двама от първите евреи, които успяват да избягат от ужаса на нацистите. В „Белецът от Аушвиц“ Джонатан Фрийдланд проследява в най-дребни детайли всички моменти от безпрецедентното им бягство, както и свидетелствата за живота в концентрационния лагер – от депортационните влакове и товарните вагони, през т.нар. отдел за сортиране на заграбените вещи на затворниците „Канада“, газовите камери, крематориумите и всички части от добре смазаната и потайна машина за масово изтребление, наречена Аушвиц.

Рудолф Врба се впуска в надпревара със самата смърт и се връща в родната си Словакия, за да предаде над 30-страничен детайлен доклад за случващото се в Аушвиц. Докладът достига чак до до Рузвелт, Чърчил и папа Пий XII и е първият документ, който убеждава Съюзниците, че в окупираната Полша се извършва безмилостен геноцид. До края на живота си Рудолф Врба смята, че броят на спасените е можел да бъде много по-висок. Голяма част от усилията му са посрещнати с недоверие и пренебрежение, които обаче не отказват Врба от мисията му да продължава да се бори срещу планината от лъжи.

„Белецът от Аушвиц“ е смайващ портрет на многопластова и дори противоречива личност. Забравен герой от историята на Холокоста, който е оставил огромен отпечатък със своята смелост и постоянство. И чийто живот продължава да блести като доказателство, че истината е необходимост, без която човечеството ще се самоунищожи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com