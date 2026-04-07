Намеса на чуждестранни компании в изборите в България

В деня на откриване на предизборната кампания за изборите за народни представители на Р България - 19.03.2026 г., официалната Фейсбук страница на председателя на политическа партия „БЪЛГАРИЯ МОЖЕ“, Кузман Илиев, бе премахната от страна на платформата „Фейсбук“. Страницата е с наименование „Кузман Илиев“, идентификация ID: 412450221957423 и линк към нея: https://www.facebook.com/kuzmaniliev.bg/.

Премахнатата страница има 56 560 (петдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет) последователи, а Кузман Илиев е видна политическа личност, председател на политическа партия, участник в изборния процес, при това за първи път участник на избори на народни представители в Р България.

Собственикът на „Фейсбук“ - МЕТА, е чуждестранен търговец, притежаващ най-разпространените социални мрежи, от които: „Facebook“, „Instagram“, „WhatsApp”, и осъществяващ търговска дейност на територията на Р България, свързана с предоставянето на информационни и съобщителни услуги.

С Определение No 11761 от 24.03.2026 г., постановено по ч.гр.д. No 20261110107693/2026 г., по описа на Софийски районен съд, ГО, 150 състав, е допуснато обезпечение на бъдещите искове на Мартин Илиев срещу Meta Platforms Ireland Limited, със седалище в гр. Дъблин, Ирландия, чрез налагане на обезпечителна мярка, с която МЕТА е задължена незабавно временно да възстанови до 19.04.2026 г. Фейсбук страницата „Кузман Илиев“.

На 27.03.2026 г. през Фейсбук платформата, съдебните книжа са изпратени на „Фейсбук“, а на 31.03.2026 г., са връчени чрез куриер на адреса по седалище на „Фейсбук“, в Дъблин, Ирландия.

Към датата на настоящото писмо не е налице отговор от страна на „Фейсбук“, нито възстановяване на премахната страница, въпреки че е налице съдебен акт, постановен от Българския съд, който е и съд на държава-член на Европейския съюз, въз основа на който „Фейсбук“ е задължен да възстанови страницата.

Собственикът на „Фейсбук“ – МЕТА, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Ирландия, със седалище в държава-член на ЕС, което не изпълнява съдебен акт, постановен от Българския съд.

„Фейсбук“ е най-разпространената социална мрежа като с наложеното ограничение, освен пряка намеса в националните избори, ограничава гражданите от правото им да получават информация, да се осведомяват адекватно, което води и до липса на обективност и изкривяване при формиране на тяхното мнение.

„Фейсбук“ умишлено не изпълнява съдебен акт, постановен от Българския съд, с което ограничава предизборната кампания на председателя на Политическа партия „БЪЛГАРИЯ МОЖЕ“ и участието в изборите в периода на предизборна кампания (19.03.-19.04).

Ограничаването на политически права на председател на политическа партия, която за първи път от създаването си се явява на избори за народни представители, е проява на груба дискриминация спрямо лице с политическа принадлежност, което е възприето и от Българския съд в постановеното Определение No 11761 от 24.03.2026 г., и нарушение на основни конституционни права, свобода на словото, свободата на изразяване, която включва свобода на мнение и свобода да получава и предава информация и идеи, правото на участие в изборен процес.

Настоящото писмо се свежда до знанието на медиите, с оглед предизвикване на обществен отзвук за проявената дискриминация, и бъдещо възпрепятстване на подобно поведение спрямо политически партии, и лица с политическа принадлежност.

