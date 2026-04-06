Възраждане: Младите трябва да изграждат България, а не да я напускат

Младежта са бъдещите поколения и от това какви качества и способности притежават зависи обликът на обществото и държавата ни утре. Данните от ESPAD и GYTS показват тревожна картина – голям процент ученици употребяват алкохол, тютюневи изделия и наркотици още в ранна възраст, а употребата на канабис и други вещества също остава висока. Това положение може да се промени само чрез решителни мерки. Това се казва в мащабната програма на "Възраждане" "България 1400".

Ето какво още предвижда политиката на "Възраждане" за младите:

Те включват ежеседмични задължителни беседи с представители на държавни институции с цел превенция, санкции за недобросъвестни родители и създаване на условия за здравословен начин на живот чрез туризъм, физкултура и спорт. Необходимо е да се въведе задължителен спорт, като всеки ученик членува в спортен клуб и практикува минимум един спорт, което ще стимулира както физическото, така и нравственото и умственото развитие, както и ще създаде условия за развитие на спортните клубове и постигане на високи резултати.

Важно място заема възпитанието в дух на родолюбие и национална гордост, както и включването на програми за общественополезна дейност, които изграждат трудолюбие, дисциплина и взаимопомощ. В тази връзка е необходимо и обучение в социално-битови умения - грижа за дома, семейството и по-малките, както и придобиване на умения за оцеляване, първа помощ и справяне в условия на недостиг на ресурси.

Всеки зрелостник трябва да излиза с базови професионални умения, които да му дават възможност за реализация на пазара на труда или създаване на собствен поминък. Центровете за професионално обучение следва да имат възможност да провеждат курсове в училищата и да валидират умения по професия или част от професия, като учениците се включват поне в един такъв курс в гимназиален етап.

Необходимо е и активизиране и осъвременяване на комисиите за борба с противообществените прояви, които да работят активно с младежи с отклоняващо се поведение и да противодействат на пороци като хазарт, алкохол и наркотици.

Състоянието на младежта е пряка функция от разпада на обществото и отслабването на масовия спорт. След промените държавата се оттегли от тази сфера, което доведе до срив както в масовия, така и в елитния спорт. Затова държавата трябва да насочи основните ресурси към ученическия, кварталния и университетския спорт, да инвестира в изграждане и модернизация на спортната инфраструктура, да осигури финансова подкрепа за треньори и преподаватели и да създаде условия родителите да не заплащат допълнителни такси.

Финансирането следва да се насочи към масови спортове като плуване, лека атлетика, гимнастика и колективните спортове, които освен здраве изграждат и колективен дух. Необходимо е да се създадат и стимули за бизнеса да инвестира в елитния спорт чрез данъчни облекчения, както и да се развие университетският спорт като мост между масовия и професионалния спорт.

Осигуряването на устойчиво финансиране за спорта - минимум 0,5% от държавния бюджет с тенденция към увеличение - е ключово условие за изграждането на здрава, дисциплинирана и подготвена младеж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com