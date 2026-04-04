Ивайло Чорбов: Студентски град – място за образование и наука

Студентски град е замислен като място за развитие на кадри за висшето образование в България. Такава трябва да бъде и неговата функция, и неговият облик. Това заяви кандидатът за народен представител от „Възраждане“ за 23 МИР – София Ивайло Чорбов. Той изрази неодобрението си от сегашното положение:

„От години районът е средище на всичко друго, само не и на образование. Станал е символ на нощен живот и разгул, а не на образование. Атмосферата в квартала е като място за развлечение и порок, а не атмосфера на спокойствие и научно развитие.

Подобни студентски градчета трябва да бъдат пример за това как се създава наука и как се развива. Такива са те по целия свят. За съжаление, нашият Студентски град е пример за нравствен упадък, амбициозни частни търговски проекти и спекула.“

Като решение Ивайло Чорбов предлага налагане на насочена държавна политика.

„За да се смени обликът на Студентски град, е нужно да се смени цялостно държавната политика към образованието. Освен това трябва да се прекрати всякакво допълнително застрояване на района, да се преразгледат разрешителните за търговска дейност и да се подобрят транспортните коридори.

Конкретни проекти, по които ще работим, са поне 1 метростанция в района и изграждане на парк, свързан с българската духовност.“

В заключение народният представител подчерта визията на „Възраждане“, че развитието на района трябва да се разглежда през целенасочената държавна политика за образование и наука.

„Възраждане" е с номер 8 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

