„Възраждане“ предупреди за ценови удар след 9 август

Партия „Възраждане“ предупреди за риск от нов ценови удар след 9 август, когато според закона етикетите трябва да показват цените само в евро. Заместник-председателят на парламентарната група Петър Петров заяви пред БНР, че очаква те да бъдат по-високи в цялата страна, ако текстовете не бъдат променени.

Партията настоява за спешни мерки срещу поскъпването, включително премахване на 20-процентното ДДС за стоки от първа необходимост и лекарства. Петров обвърза темата и с тежкото състояние на бюджета, като заяви, че управляващите хвърлят информация в публичното пространство, но не търсят реална отговорност.

Цените в евро влизат в центъра на атаката

„На 9 август всички ще се събудим с едни нови етикети - с цени само в евро. Вярвам, че те ще бъдат по-високи навсякъде в България, ако не се промени законът в тази му част“, заяви Петров.

Той напомни, че разпоредбата в Закона за въвеждане на еврото задължава търговците да изписват цените едновременно в лева и в евро до 8 август. Според „Възраждане“ след тази дата може да се отвори нова възможност за поскъпване, ако не бъдат въведени допълнителни гаранции за потребителите.

Партията вече е внесла предложения, насочени към ограничаване на ръста на цените. Сред тях са премахване на ДДС за основни стоки и лекарства, както и намаляване на ставката върху горивата. „Дори внесохме предложение за намаляване на ДДС върху горивата. Те се задържаха на трайно високи нива“, каза Петров.

Бюджетът влезе в сблъсъка

Петров коментира и думите на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, който през седмицата обяви, че реалният дефицит в бюджета е изключително голям. Според Донев предстоят сериозни съкращения на разходи и са нужни структурни реформи.

Зам.-председателят на групата на „Възраждане“ свърза този проблем с предишни предупреждения на министър-председателя Румен Радев. „Министър-председателят Румен Радев пръв посочи, че са налице огромни манипулации с размера на държавния бюджет за миналата година. Посочи, че е имало безхаберие, грабеж, че са правени всевъзможни манипулации“, каза Петров.

По думите му партията е внесла сигнал до и.ф. главния прокурор за манипулации с финансовото състояние на държавата. Той обаче изрази съмнение, че ще бъде потърсена реална отговорност.

Орязване на разходи, но не навсякъде

Петров заяви, че според „Възраждане“ част от държавните органи и институции са „абсолютно безполезни“ и трябва да бъдат преразгледани разходите им. Като пример той посочи Комисията по досиетата, която по думите му е изхарчила 5,3 млн. лева през 2025 година.

Той даде примери и с други държавни структури. Според него администрацията на Министерския съвет е изхарчила 244 млн. лева за 2025 г., а ДАНС - 280 млн. лева. „Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати, трябва да бъдат орязани разходите“, заяви Петров.

В същото време той уточни, че не подкрепя резки и мащабни уволнения. „Аз лично съм против резките и мащабни уволнения и съкращения. Но там, където има бездействащи институции, ние ще подкрепим да има съкращения“, каза депутатът.

Бюджетът може да се забави

Петров не очаква държавният бюджет да бъде внесен до края на юни. По думите му управляващите трудно ще успеят бързо да подготвят финансовата рамка, особено при заявките за голям дефицит, нужда от реформи и съкращения на разходи.

Така спорът около еврото, цените и бюджета се събира в една линия на напрежение. От „Възраждане“ настояват, че рискът за хората е едновременно в по-високите етикети, липсата на бързи защитни мерки и разходите на институции, които според партията не дават достатъчен резултат срещу парите, които получават.

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