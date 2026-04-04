"Възраждане" с мащабна реформа в образованието! Чисти чуждото влияние

През цялата 2025 г., както и в продължение на години преди това, се говореше за голяма реформа в предучилищното и училищното образование. Внесе се мащабен проект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Плахо беше предвидено дори въвеждане на нов учебен предмет за задължително изучаване на религия от първи клас, премахване на самоволните „кметски“ ученически ваканции и други разумни изменения. Проектът през декември отиде там, където и вносителят му кабинетът „Желязков“ – в кофата за смет.

Това заяви "Възраждане" в своя позиция, с която представи мащабната реформа в образованието, която предлага. Ето какво гласи тя:

Във висшето образование държавата защитава приоритетно интересите на частните университети, а не на собствените си държавни. Посегна се дори на понятието „академия“, с което за пръв път се окичи частно висше училище. Картата на висшето образование, чрез която се финансират държавните университети, е външна услуга, възложена от Министерството на образованието и науката на Институт „Отворено общество“, което е недопустимо.

Образованието на младите българи е основен приоритет на “Възраждане” от учредяването ѝ. Вместо дребни и незначителни реформи по злободневни въпроси, повдигнати най-вече от чуждестранните средства за масово осведомяване в България, ние предлагаме дълбоки промени в системите на средното и висшето образование, които да защитят интересите на българите, на българското общество, на българската икономика и на България през следващите десетилетия.

В сферата на образованието “Възраждане” предлага:

Премахване на делегираните бюджети.

Директорите на училищата да продължат да бъдат разпоредители с бюджет, а детските градини да се върнат на пряко управление от общините.

Законова забрана за закриване на единствено училище в населено място преди тригодишен период на възстановяване с общите усилия на държавата, общината, самото училище и местната общност.

Всички училища, които обучават ученици в основна образователна степен (I–VII клас), да имат определен от Общинския съвет район за обучение на подрастващи.

Приемът в I клас да се осъществява като държавен сред децата от прилежащия на училището район.

Качествено обучение и възпитание във всяка детска градина и училище вместо конкуренция и безразборно преместване на деца и ученици, най-вече към „мастодонтите“ в градските центрове.

Един учебник по учебен предмет, одобрен от учителите, които преподават по предмета, експертна комисия и министъра на образованието и науката.

Мандат от 7 години за директорите на училища с повече от 500 ученици, без ограничаване на броя на мандатите.

Повтаряне при слаб успех на всички класове от II до XI.

Въвеждане на вероучение като задължителен предмет в учебната програма.

Задължително използване единствено на държавния училищен дневник от всички училища в България.

Забрана чуждестранни фондации и нестопански организации, или такива, чието финансиране е приоритетно (повече от половината) от чуждестранни лица, да осъществяват дейност в българските детски градини и училища сред ученици и учители.

Приоритетно възстановяване на ученическите лагери, които да предлагат качествен морски и планински отдих на децата на България.

Стандарт за ученически стол и държавна програма за тяхното възстановяване там, където са унищожени през последните четири десетилетия.

Акцент върху засиленото обучение по родинознание, математика, предприемачество и спорт в основната образователна степен, безплатно за родителите и организирано от самите образователни институции.

Забрана български висши училища да носят наименования на чужди държави. Американският университет в България трябва да промени името си, ако желае да продължи дейността си у нас (в Цариград Американският университет вече се нарича Босфорски).

Премахване на забраните и ограниченията пред държавните висши училища да обучават студенти в платена форма, което е в интерес на частните и често небългарски университети.

Прекратяване на договори с чуждестранни лица за осъществяване на държавни дейности, каквито са картата на висшето образование и рейтинговата система на висшите училища.

Насърчаване на българските висши училища да обучават студенти от българската диаспора, както и чуждестранни граждани

