Политика

"Възраждане" с мащабна реформа в образованието! Чисти чуждото влияние

Образованието на младите българи е основен приоритет на "Възраждане"

04 апр 26 | 16:39
1503
Мира Иванова

През цялата 2025 г., както и в продължение на години преди това,  се говореше за голяма реформа в предучилищното и училищното образование. Внесе се мащабен проект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.  Плахо беше предвидено дори въвеждане на нов учебен предмет  за задължително изучаване на религия от първи клас, премахване  на самоволните „кметски“ ученически ваканции и други разумни  изменения. Проектът през декември отиде там, където и вносителят му кабинетът „Желязков“ – в кофата за смет.

Това заяви "Възраждане" в своя позиция, с която представи мащабната реформа в образованието, която предлага. Ето какво гласи тя:

Във висшето образование държавата защитава приоритетно интересите на частните университети, а не на собствените си държавни. Посегна се дори на понятието „академия“, с което за пръв  път се окичи частно висше училище. Картата на висшето образование, чрез която се финансират държавните университети, е  външна услуга, възложена от Министерството на образованието  и науката на Институт „Отворено общество“, което е недопустимо.

Образованието на младите българи е основен приоритет на  “Възраждане” от учредяването ѝ. Вместо дребни и незначителни  реформи по злободневни въпроси, повдигнати най-вече от чуждестранните средства за масово осведомяване в България, ние  предлагаме дълбоки промени в системите на средното и висшето  образование, които да защитят интересите на българите, на българското общество, на българската икономика и на България през  следващите десетилетия.

В сферата на образованието “Възраждане” предлага:

  • Премахване на делегираните бюджети.

  • Директорите на училищата да продължат да бъдат разпоредители с бюджет, а детските градини да се върнат на пряко  управление от общините.

  • Законова забрана за закриване на единствено училище в населено място преди тригодишен период на възстановяване  с общите усилия на държавата, общината, самото училище и  местната общност.

  • Всички училища, които обучават ученици в основна образователна степен (I–VII клас), да имат определен от Общинския  съвет район за обучение на подрастващи.

  • Приемът в I клас да се осъществява като държавен сред децата от прилежащия на училището район.

  • Качествено обучение и възпитание във всяка детска градина  и училище вместо конкуренция и безразборно преместване  на деца и ученици, най-вече към „мастодонтите“ в градските  центрове.

  • Един учебник по учебен предмет, одобрен от учителите, които преподават по предмета, експертна комисия и министъра  на образованието и науката.

  • Мандат от 7 години за директорите на училища с повече от  500 ученици, без ограничаване на броя на мандатите.

  • Повтаряне при слаб успех на всички класове от II до XI.

  • Въвеждане на вероучение като задължителен предмет в  учебната програма.

  • Задължително използване единствено на държавния училищен дневник от всички училища в България.

  • Забрана чуждестранни фондации и нестопански организации, или такива, чието финансиране е приоритетно (повече  от половината) от чуждестранни лица, да осъществяват дейност в българските детски градини и училища сред ученици  и учители.

  • Приоритетно възстановяване на ученическите лагери, които да предлагат качествен морски и планински отдих на децата на България.

  • Стандарт за ученически стол и държавна програма за тяхното възстановяване там, където са унищожени през последните четири десетилетия.

  • Акцент върху засиленото обучение по родинознание, математика, предприемачество и спорт в основната образователна степен, безплатно за родителите и организирано от самите образователни институции.

  • Забрана български висши училища да носят наименования на чужди държави. Американският университет в България трябва да промени името си, ако желае да продължи дейността си у нас (в Цариград Американският университет вече се нарича Босфорски).

  • Премахване на забраните и ограниченията пред държавните висши училища да обучават студенти в платена форма, което е в интерес на частните и често небългарски университети.

  • Прекратяване на договори с чуждестранни лица за осъществяване на държавни дейности, каквито са картата на висшето образование и рейтинговата система на висшите училища.

  • Насърчаване на българските висши училища да обучават студенти от българската диаспора, както и чуждестранни граждани

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Още по тема Възраждане
Още от Политика
Коментирай