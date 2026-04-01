Възраждане внесе проект за край на споразумението с Украйна

Партия „Възраждане“ внесе проект за решение за незабавно прекратяване на споразумението с Украйна, обяви лидерът Костадин Костадинов. Искането идва дни след подписването на 10-годишния договор за сигурност между България и Украйна в Киев. Темата предизвика остра политическа реакция и раздели партиите. Част от политическите сили настояват за отмяна, докато други защитават споразумението като стратегическа стъпка.

"Няма да дадем нито лев на Украйна! Стига толкова! Търпяхме ги с години!", написа Костадинов в социалните мрежи.

Споразумението беше подписано в понеделник от служебния премиер Андрей Гюров в Киев и предвижда дългосрочно сътрудничество в областта на сигурността между двете държави.

Документът предизвика вълна от реакции в политическото пространство. Сред първите критици бяха лидери на „Прогресивна България“ и БСП - Румен Радев и Крум Зарков, които изразиха остро несъгласие със подписването му.

Позиция дойде и от президента на България Илияна Йотова, която определи подписването като „неадекватно“.

От своя страна съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев защити действията на правителството, като подчерта, че споразумението е резултат от вече приети решения на Министерския съвет.

Подкрепа за договора изрази и върховният представител за Газа Николай Младенов, според когото подписването на 10-годишното споразумение е важна крачка напред и резултат от усилията на няколко правителства.

