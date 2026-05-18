Йотова се включва в световната среща на върха в Азербайджан

Президентът Илияна Йотова участва днес в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку, където ще направи официално изказване пред международните делегации. Форумът е посветен на темата за устойчивите градове и жилищното осигуряване, но посещението на българския държавен глава вече бе белязано от важни разговори за енергетиката и сигурността.

В центъра на срещите в азербайджанската столица попадна ролята на България като ключов транзитен партньор за доставките на газ към Европа. Визитата идва в момент на засилено напрежение около енергийната сигурност на континента и търсенето на алтернативни източници.

Световният градски форум се провежда в рамките на 13-ата му сесия и събира държавни лидери, представители на международни институции и местни власти от различни държави. Йотова е в Азербайджан по покана на президента Илхам Алиев, като днешният ден е втори от официалната й визита в страната.

Още през първия ден българският президент проведе разговор с Алиев, в който водеща тема бе разширяването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Йотова заяви, че България има амбиция да увеличи количествата азербайджански газ, които достигат до Европа през междусистемната връзка Гърция-България.

По думите на българския държавен глава азербайджанските инвестиции в енергийния сектор са стратегически важни на фона на международната нестабилност и конфликтите в различни региони на света. Тя подчерта, че подобни проекти носят сигурност както за България, така и за европейските партньори.

Илхам Алиев от своя страна поздрави България за постигнатата политическа стабилност след изборите и подчерта значението на страната ни като енергиен партньор и транзитен център за Европа. Според него ролята на България ще става все по-важна в бъдещите планове за доставки на енергийни ресурси към европейските държави.

В делегацията на Илияна Йотова е и кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Във форума участват и представители на местната власт от различни части на страната, а събитието в Баку ще продължи до 22 май.

