„Възраждане“ дава кредит на доверие на новата власт

„Възраждане“ обяви готовност да подкрепя полезните решения на новото управляващо мнозинство на „Прогресивна България“, като призна, че за първи път от години има ясно изразен политически победител. Заместник-председателят на партията Петър Петров подчерта, че избирателите са дали мандат за управление и това променя политическата среда.

По думите му част от идеите на „Възраждане“ вече са били припознати и използвани от управляващите в предизборната кампания. „Ще подкрепяме всички добри решения, които са полезни за обществото“, заяви той пред БНР, като остави отворена врата за сътрудничество при сходни политики.

Въпреки този тон, Петров отправи и първа критика към новото мнозинство, като отбеляза, че към момента липсват конкретни законодателни инициативи. „Те са единствената формация, която в първия ден на парламента все още не е внесла нито един законопроект“, заяви той. Според него реалната оценка за управлението ще дойде именно чрез конкретните действия, а не чрез политически заявки.

От „Възраждане“ вече са внесли предложения, свързани със съдебната система, включително процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Петров подчерта, че досегашните процедури са били формални и непрозрачни. „Предлагаме разширяване на кръга от лица, които могат да номинират кандидати, както и участие в реални разисквания“, обясни той и допълни, че партията е готова да участва в по-широка съдебна реформа.

Политическата формация декларира подкрепа и за връщането на стария модел, при който президентът определя служебното правителство. Според Петров това е по-ясен и работещ механизъм. Той подчерта, че „Възраждане“ ще бъде последователна в тази позиция.

В икономически план партията поставя акцент върху бързото приемане на бюджет и мерки срещу инфлацията. Петров настоя за спешно формиране на правителство, което да внесе проектобюджет, като заяви, че формацията ще предложи промени между първо и второ четене. Сред идеите са намаляване на ДДС върху горивата, лекарствата и основните стоки, както и увеличаване на прага за регистрация по ДДС и разширяване на обхвата на патентния данък.

По думите му инфлацията е ключов проблем, като цените на горивата играят водеща роля за поскъпването. Партията планира и предложение за временна дерогация за внос на природен газ, торове и горива от Русия, с цел намаляване на ценовия натиск.

„Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим“, заяви Петров. Той добави, че обществото очаква балансирана външна политика както към Изтока, така и към Запада, особено на фона на очакваните икономически ефекти от конфликта в Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com