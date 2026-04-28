Бюджет под напрежение. „Възраждане“ влиза в НС със свои искания

Партия „Възраждане“ поставя овладяването на инфлацията като основен приоритет в 52-о Народно събрание и обвързва подкрепата си за бюджета с конкретни социални мерки. Това заяви заместник-председателят Цончо Ганев в интервю за БНР.

По думите му решаващ фактор ще бъде дали в бюджета са заложени реални действия срещу поскъпването на живота. Така формацията ясно очертава условията си още в първите дни на новия парламент.

Според Ганев най-острият проблем за хората остават цените на тока и горивата, които пряко влияят върху стойността на всички стоки. Той подчерта, че партията ще подкрепи всяка политика, насочена към защита на най-уязвимите и към подпомагане на малкия и средния бизнес.

От „Възраждане“ вече подготвят и конкретни законодателни инициативи. Сред тях са предложения за отпадане на квотите за зелена енергия при производството на ток, както и за премахване на санкциите от Руската федерация, свързани с доставките на енергийни ресурси.

Очаква се в рамките на първите дни от работата на парламента тези законопроекти да бъдат внесени официално. Паралелно с това партията ще реши на свое заседание кой ще бъде предложен за заместник-председател на Народното събрание от нейната квота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com