Маргарита Махаева: На 19 април изборът не е просто политически. Това е избор каква държава искаме

Тази кампания не беше просто разговор за политика. Тя беше разговор за живота. Това заяви кандидатът за народен представител от "Възраждане" Маргарита Махаева.

Ето какво още заяви Маргарита Махаева:

Срещнах майки, които се страхуват дали ще получат навременна помощ за децата си. Срещнах възрастни хора, които избират между лекарства и храна. Срещнах лекари и медицински сестри, които работят до изтощение, но продължават, защото за тях това не е просто професия, а мисия.

Застанах пред вас с ясното съзнание, че здравеопазването в България има нужда не от козметични промени, а от истинска, дълбока реформа. Борих се за това никой да не бъде връщан от болница, защото няма средства, достъпът до лекар да не зависи от пощенски код, медицинските специалисти да получат достойно заплащане и условия на труд и системата да работи за пациента, а не пациентът да се бори със системата. Битката е трудна там, където няма политическо мнозинство за важните решения. Имам още много работа.

Днес твърде често виждаме едно и също – претоварена спешна помощ, недостиг на кадри в малките населени места, болници, които се борят за оцеляване, и пациенти, които се губят в лабиринта на системата. За мен това не е нормално и вие не бива да го приемате за такова. Не трябва да свиквате с това.

Затова ще продължа да се боря с конкретни решения – за реформа в спешната помощ – по-добро финансиране, модерна техника и ясна организация, за да може помощта да идва навреме, когато всяка минута е решаваща. За подкрепа на лекарите и медицинските специалисти, за увеличаване на възнагражденията им, за осигуряване на стимули за работа в отдалечени райони и реални условия за развитие в България. Ще се боря за достъпно здравеопазване за всички, за намаляване на доплащанията от страна на пациентите и за по-голяма роля на публичното финансиране. За инвестиции в болниците – модернизация на базите и равномерно развитие на здравната инфраструктура в цялата страна.

Няма да ви обещая, че всичко ще стане за един ден. Но ви обещавам, че ще има посока, защото промените в здравеопазването не търпят отлагане.

На 19 април изборът ви няма да е просто политически за определена партия. Ще бъде за това каква държава искаме да имаме - такава, която ще се грижи за хората или такава, която ще ги остави на произвола. Ще бъде за това дали България ще бъде майка или мащеха за поданиците си.

Затова ви призовавам - излезте и гласувайте! Гласувайте за живот. Гласувайте за сигурност. Гласувайте за “Възраждане” с бюлетина №8, защото само ние поставяме на първо място както националния интерес, така и защитата на всеки човек поотделно.

Вашият глас е сила и отговорност и в него се крие истинската промяна.

Благодаря ви за доверието, за подкрепата и за надеждата. Нека сбъднем заедно мечтата си да бъдем свободен народ в независима държава!

Маргарита Махаева е кандидат за народен представител от “Възраждане” за 25 МИР - София с преференция 102.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

