Костадинов тръгна в офанзива. Газът, санкциите и ЕС под прицел

„Ако да казваш истината в парламента означава да си остър - тогава да, ще бъдем такива.“ С тази заявка лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов очерта курс към конфронтация още в първите дни на работа на 52-рото Народно събрание.

По думите му формацията няма да се съобразява с търсенето на „добър тон“, ако това означава да се премълчават проблемите. Той обяви, че партията ще действа като „будната съвест“ в институцията. Така „Възраждане“ влиза в новия парламент със заявка за силна опозиционна линия.

В интервю за бТВ Костадинов постави акцент върху икономическите и социалните теми, като посочи демографската криза, инфлацията, ръста на цените и състоянието на образованието и сигурността като ключови проблеми. Според него те се подценяват или прикриват от останалите политически сили, които „говорят едно и също“.

Енергетиката под удар и искане за край на санкциите

Лидерът на "Възраждане" отправи остра критика към енергийната политика, като заяви, че страната е изцяло зависима от втечнен газ от САЩ. По думите му реална диверсификация липсва, тъй като изборът е между „скъп газ и скъп газ от един и същи доставчик“. Костадинов настоя за отпадане на санкциите срещу Русия, за да се постигне по-ниска цена на енергийните ресурси.

Той подчерта, че според него решенията трябва да бъдат икономически обосновани, като не изключи възможността за избор на алтернативни доставчици при по-добри условия. Според него цената на руския петрол може да бъде с 20-30%, а дори и с 40% по-ниска.

Суверенитетът срещу Брюксел

Костадинов постави въпроса за върховенството на европейското право над националното законодателство, като заяви, че това поставя под съмнение ролята на българския парламент. По думите му българските граждани не биха подкрепили решения, вземани извън страната.

Темата за суверенитета беше обвързана и с искането за връщане на българския лев, което партията поставя като ключов приоритет в икономическата си политика.

Първи законодателни ходове и критика към темпото

Още в първия ден от "Възраждане" са внесли предложения за прекратяване на договора с Украйна, оттегляне на гаранции по заем, както и промени в закона за НСО и процедурите за избор на ВСС. Костадинов подчерта, че действията са по-важни от думите и че партията ще настоява за реални решения.

Той разкритикува и темпото на съставяне на правителство, като заяви, че вече е трябвало да има кабинет и първи законодателни инициативи от управляващото мнозинство. Според него липсата на ясно управление задълбочава несигурността.

По-различен парламент, но същите проблеми

Костадинов отбеляза, че настоящият парламент се отличава с по-ясна политическа конфигурация и по-малко партии, което според него носи по-голяма отговорност. Въпреки това той смята, че основните проблеми остават нерешени и изискват дълбоки промени.

