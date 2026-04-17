"Възраждане" с призив към младите! Защо трябва д агласуват

Младите хора винаги са били двигател на промяната – те носят нови идеи, задават различен тон и вдъхват свежест на остарелите политически разбирания. В нашето общество обаче все по-често наблюдаваме политическа апатия, която застрашава бъдещето ни. Затова именно на нас се пада отговорността да поемем съдбата си в свои ръце.

В живота има едно просто правило – единственият човек, който може истински да защити интересите ти, си самият ти. Именно поради тази причина младите трябва да отстояват своите виждания. Ние най-добре знаем какво искаме и от какво имаме нужда.

Гласуването е най-прекият начин младите хора да заявят своето присъствие в обществото. То е и един от основните стълбове, върху които се изгражда съвременната държава. Да упражниш правото си на глас е не само право, но и чест и дълг за всеки българин, защото това право е извоювано с усилията и жертвите на нашите предци.

Политиката засяга живота на всеки от нас, дори когато не го осъзнаваме пряко. Тя определя дали ще има удобен градски транспорт, какви ще са условията и цените във висшето образование, как ще се справяме с инфлацията. Влияе върху културната среда, върху развитието на спорта, както и върху възможностите за професионална реализация и нивото на доходите. Политиката оформя средата, в която живеем – от парковете, в които се разхождаме, до възможността да си позволим почивка.

Ние, от младежката организация на „Възраждане“, вярваме, че младите можем да защитаваме собствените си интереси и сме готови да го направим. Вярваме в българската култура и идентичност, вярваме в християнските ценности и знаем, че тези добродетели вече не са даденост — затова сме готови да ги отстояваме и да ги поставяме като приоритет. Вярваме в себе си и в правото си на достъпно и качествено образование. Вярваме, че реализацията в България е възможна. Вярваме, че нашият глас има значение и че чрез него можем да променяме средата, в която живеем.

Да гласуваш означава да поемеш отговорност. Това е право, но и дълг. За младия човек информираният избор днес може да бъде причината утре да се събуди с увереност и надежда и да гледа към бъдещето с желание.

