Стоян Таслаков: Най-голямото постижение в политиката е да си удържиш на думата

Водачът на листата на „Възраждане“ за кандидати за народни представители от 13 МИР-Пазарджик

Стоян Таслаков е народен представител от „Възраждане“ в 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание, избран от 13 МИР - Пазарджик. В парламента работи по теми, свързани с енергетиката, европейските политики и защитата на правата на българите извън страната.

Стоян Таслаков е политик, чието име през последните години все по-често се свързва с конкретни резултати за Пазарджик и региона. Като народен представител и водач на листата на „Възраждане“ за областта, той поставя на първо място проблемите на местните хора и се стреми да ги решава чрез активна работа в парламента и чрез постоянен натиск върху институциите.

Сред най-видимите резултати от неговата дейност са редица инфраструктурни подобрения, постигнати след парламентарни въпроси и настойчиви искания към съответните министерства. Със своите над 120 отправени въпроса към министри, Стоян Таслаков категорично е най-активния сред пазарджишките депутати.

Едно от важните му постижения е асфалтирането на пътя към община Стрелча, който свързва селата Овчеполци, Блатница и Смилец.

„Тази отсечка беше изоставена и хората си чупеха колите в продължение на над 10 месеца, но след моето упорство пред регионалния министър в крайна сметка отсечката беше асфалтирана.“

Друга кауза, по която Таслаков се намесва активно, е спасяването на площада в Брацигово.

„Площадът трябваше да бъде разкопан, мраморът да бъде изнесен, а живописният шадраван, който е с историческа стойност, да бъде разрушен. Това не се случи, защото аз подех инициативата и зададох поредица от въпроси.“

След множество от парламентарни въпроси и обществен натиск инициативата е спряна и площадът остава запазен.

Заслуга на Стоян Таслаков е и ремонта на познатия като „мармаладен завой“ към Панагюрище - място, известно на местните като изключително опасно. Там са се обръщали камиони и дори автобуси с десетки пътници. В продължение на 30 години не е предприемано нищо, но само седмица след поставянето на парламентарен въпрос към ресорното ведомство отсечката е ремонтирана.

Друг пример за решен проблем от Таслаков е пътят Брацигово - Равногор, който не е бил ремонтиран повече от половин век. Днес той е напълно обновен, с мантинели, укрепени свлачища, защитни мрежи, канавки и бетонирани участъци за преминаване на вода.

Друг важен проект е ремонтът на пътя между Исперихово (община Брацигово) и Огняново (община Пазарджик).

„Това е най-прекият път между двете общини. Двадесет години беше непроходим заради огромните кратери. След серия парламентарни въпроси в няколко парламента, този път също беше ремонтиран.“

Сред постигнатите резултати е и ремонтът на участъци от автомагистрала „Тракия“ между Цалапица и Пазарджик.

Стоян Таслаков е наясно, че все още има редица нерешени проблеми.

„Това е заради нежеланието на министерствата да работят, не заради нашето нежелание.“

Именно затова той настоява много започнати проекти да бъдат довършени през следващия мандат.

Като народен представител Стоян Таслаков председателства на парламентарната Комисия за българите в чужбина, където също отчита активна дейност.

За една година под негово ръководство комисията се превръща в една от най-активните в Народното събрание. Проведени са 21 заседания, посветени на конкретни проблеми на българските общности зад граница.

„Изпратили сме над 130 писма към институции във връзка с решаването на конкретни проблеми на българските общности.“

Комисията организира срещи с представители на българските общности в Западните покрайнини, Молдова и други региони, а в парламента гостува дори потомка на българска емиграция от Аржентина, чиито предци са напуснали България преди повече от век.

Една от историческите инициативи на Таслаков е срещата на всички председатели на български сдружения в Северна Македония, събрани в парламента в един и същи ден – нещо, което никога не се е случвало преди в рамките на тази комисия.

„Успях да събера в един ден всички председатели на български сдружения в Северна Македония, което никога в историята на тази комисия не се е случвало.“

Комисията работи активно и с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, както и с представители на Министерството на външните работи, Министерството на културата и Министерството на правосъдието.

Един от най-големите проблеми, които Таслаков поставя, е липсата на ясна методика за доказване на български произход за хора от историческите български общности в Молдова, Северна Македония и Сърбия.

„Българи от нашите исторически общности в Молдова, Македония и Сърбия чакат с години за гражданство и често не получават такова. Това е абсолютно престъпление към българския народ, който може да бъде много по-голям.“

Според Стоян Таслаков това е сериозен пропуск в държавната политика, който трябва да бъде решен, ако България иска да подкрепи своите сънародници зад граница.

Стоян Таслаков влиза в политиката не като човек, който от малък е планирал политическа кариера. Решението идва постепенно, след разочарование от неизпълнените обещания на много политици. В национален план той вижда основния успех на „Възраждане“ не толкова в законодателни победи, а в принципната политика.

„Най-големият успех на „Възраждане“ е това, че показа на българските граждани, че има партия, която си държи на думата, въпреки че това ни костваше няколко години да стоим само в опозиция.“

Той е убеден, че за един политик най-важното е именно това.

„Коректността и това да си държиш на думата е най-голямото постижение за всеки един политик.“

Според него основната цел трябва да бъде защита на националния интерес. Таслаков определя националния интерес като стремеж България да бъде независима държава, с ефективна администрация, без корупция и с доходи, които съответстват на европейските стандарти. Той вярва, че ако страната осигури стабилност, добро образование, достъпно здравеопазване и подкрепа за младите семейства, голяма част от българите в чужбина биха се върнали.

Като човек, живял извън България, той добре познава причините, поради които много българи остават извън страната.

„Основното, което възпира българите да се върнат, е това, че има по-добри условия в чужбина – спокойствие, добро образование за децата и здравеопазване.“

Според него именно по-добрите условия за живот, сигурността и подкрепата за семействата са причината много българи да останат зад граница.

„Когато едно младо семейство реши да отглежда деца, то не трябва да се притеснява дали ще има средства да ги отгледа.“

Ако държавата създаде подобна среда и в България, активната част от населението би имала стимул да се завърне.

„Каузата за мен е „Възраждане“, защото тя припокрива всички ценности и цели, за които смятам, че българският народ трябва да се бори - независима държава, администрация без корупция и доходи, които отговарят на европейското ни положение.“

За Стоян Таслаков основният принцип в политиката е постоянството - да отстояваш позициите си и да не се отказваш от тях, независимо от политическата конюнктура.

Извън политиката Стоян Таслаков обича да се занимава с организация на културни събития и инициативи. Преди да се върне в България от пребиваването си във Великобритания, той живее в Англия, където заедно с екип от българи организира български културен фестивал в град Ковънтри.

Интересите му са свързани с българската култура, семейството и обществените каузи, които обединяват хората около положителни ценности.

