Четири зодиакални знака привличат значително изобилие и късмет на 17 април 2026 г. Новолунието в Овен в петък бележи върха на сезона на Овен, когато късметът ти идва от силата, която влагаш в цел, която усещаш дълбоко в сърцето си.

В момента има много концентрирана енергия в Овен. Осем астрологични тела (Слънцето, Луната, Марс, Меркурий, Нептун, Сатурн, Хирон и Въртекс) се намират в този огнен знак, което е значимо, защото числото 8 в нумерологията е символ на мощ и предвещава преход от бедност към богатство.

Новолуние в Овен с цялата тази подкрепяща енергия означава, че се отваря 30-дневен период, в който започването на нещо ново привлича изобилие и късмет. В типичен стил на Овена, тези зодиакални знаци стартират бързо и завършват силно, пише YourTango.

Овен

Предстои ти своеобразно прераждане на 17 април, което означава преминаване от недоимък към изобилие. Върхът на твоя слънчев сезон е тук и с него идва голяма мечта в сърцето ти да постигнеш успех. Тази мечта може да не е свързана непременно с финансово богатство, а с желанието да влияеш на хората и да направиш света по-добро място.

С Новолунието, което „предава“ информация от Слънцето - и двете във твоя знак - ти започваш да разбираш какво трябва да знаеш за своя път. Пътят става по-ясен в петък, когато неочаквано събитие ти помага да промениш бъдещето си към по-добро.

Везни

Любовта е на хоризонта, а за теб това е най-важното. Всеки заслужава ново начало, а ти си човекът, който дава втори шанс. Когато настъпи Новолунието в Овен, ти започваш да виждаш човек в живота си с нови очи. Готов си да дадеш нова възможност на някого да се докаже. Това се оказва по-лечебно за теб, отколкото си очаквал.

Настъпва промяна в начина, по който този човек общува - с повече честност от обикновено. Радваш се да наблюдаваш тези промени и това носи надежда в сърцето ти, че хората могат да постъпват правилно. Днес е началото на 30-дневно пътуване, което може да доведе до изобилие от любов.

Рак

Кариерата ти поема в по-добра посока и именно умът ти помага да създадеш изобилие и късмет на 17 април. Новолунието в Овен ти помага да видиш нова възможност, която се появява.

Тъй като Овен управлява главата, в петък при теб идва идея по неочакван начин. Успяваш лесно да преминеш през труден период и да намериш решения на проблемите. Може да покажеш на другите, че си не просто служител, а лидер, който може да създава движение и развитие.

Козирог

Привличаш изобилие и късмет под формата на изцеление и вътрешен мир. На 17 април Новолунието ти помага да направиш важни промени в семейната си среда. Овен е вечният оптимист и знакът на новото начало.

Когато тази енергия е силно концентрирана в твоя семеен сектор, получаваш шанс да започнеш отначало с хора, от които си се чувствал отдалечен. Когато имаш спокойствие у дома, всичко останало се нарежда по-добре. Не излъчваш усещане, че нещо не е наред и умът ти не е зает с проблеми. По-малко трудности означава повече енергия, а тази енергия можеш да насочиш към привличане на късмет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com