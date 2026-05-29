3 зодии навлизат в благоприятен период от 29 май

От 29 май 2026 г. три зодиакални знака навлизат в много по-благоприятен период. Това, което се случва, откакто Уран навлезе в Близнаци преди няколко седмици, изглежда шокиращо, но всъщност не би трябвало да е така. През изминалия месец тези астрологични знаци бяха дълбоко ангажирани с промяната на живота си. Погледнахме внимателно какво не работи и започнахме процес на положителна промяна. Сега виждаме, че усилията, които положихме, са проработили като магия. Дори най-смелите и налудничави идеи вече започват да изглеждат като успешни възможности. Така че, макар този късмет да ни изненадва, той е пряк резултат от усилената ни работа, пише YourTango.

Близнаци

В петък получаваш страхотна новина и това е от онези новини, които могат да се превърнат в доходоносна възможност. Появи се, когато беше необходимо и сега Вселената те възнаграждава. Дори да си се съмнявал, вече е ясно, че си постъпил правилно.

Тази енергия на Уран ти показва, че чудеса наистина се случват. Сега си уверен, че каквото и да си направил, то е било правилното решение. Дори започва да се превръща във финансов успех.

Няма да изпуснеш тази възможност. В никакъв случай! Виждаш юни като месец, в който може да се случат много хубави неща. Възможностите са безкрайни и възнамеряваш да се възползваш максимално от тях.

Скорпион

Уран в Близнаци ти носи внезапна и положителна промяна. Нещо се случва и то не само е добро, но също така е радикално и изключително привлекателно за теб.

Краят на този месец ти показа съвсем ясно, че ти предстои голям късмет. Не, не си го очаквал, но си готов да го приемеш с отворени обятия. Разпознаваш доброто, когато го видиш, и нямаш намерение да го отблъснеш.

Сега виждаш нещо, което преди не си очаквал, но когато прегледаш цялата ситуация, осъзнаваш, че всичко се е развило точно както е трябвало. Приемаш промяната и това ти носи полза.

Водолей

Макар добрият късмет да ти изглежда неочакван, той определено е част от плана на Вселената. Колкото и изненадващо да е, това, което се случва в живота ти в момента, изглежда предопределено.

Не знаеше кога ще дойде този късмет, но дълбоко в себе си винаги си знаел, че си предназначен за величие. Разбира се, други хора са се съмнявали в теб или са възприемали уникалността ти като недостатък, но ти винаги си знаел истината. Сега величието идва при теб, а ти си напълно готов за него.

Този транзит на Уран се вписва толкова добре в личната ти вселена, че се усеща като прилив на сила. В крайна сметка Уран е твоята управляваща планета и ти отлично знаеш как да използваш бунтарската енергия, която носи. В петък се чувстваш креативен и готов да приемеш тази прекрасна съдба. Практикуваш благодарност, а това привлича още повече късмет към теб.

