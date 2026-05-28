AI разби шифъра на Бордж, пазен 400 години във Ватикана

Исторически послания и документи, скрити зад неразбираеми шифри, могат да бъдат открити в библиотеки и архиви по целия свят. Днес изкуственият интелект помага на историци да отключат тези мистериозни текстове.

Дълбоко в архивите на Ватиканската библиотека загадъчна ръкописна книга, изписана със странни символи, е лежала неразчетена повече от 400 години. Криптираните ѝ страници вероятно са криели тайни рецепти „за болестите на човешкото тяло“, според текст, надраскан от вътрешната страна на корицата. По онова време подобни лечебни практики често били пазени в тайна, тъй като можели да доведат до подозрения или дори обвинения в магьосничество.

Ръкописът, известен като „шифъра Бордж“, съдържа 408 страници, почти напълно неразбираеми — кодирани с 34 загадъчни символа, няколко римски букви и заглавна страница, написана на арабски. Не е съществувал известен ключ за разчитането му. Някои страници са и повредени от времето, което прави дешифрирането още по-трудно.

С помощта на машинното обучение — форма на изкуствен интелект — учените успяват да разбият кода. Така откриват, че текстът съдържа хиляди странни лечебни практики, включително пиене на няколко чаши висококачествено червено вино или ферментиране на индийско орехче в тесто като лек срещу дизентерия.

„Това е като детективска работа, при която всеки символ, модел и частично решение може да ни доближи до нечии тайни и до един изгубен исторически свят“, казва Беата Мегеши, професор по компютърна лингвистика в Стокхолмския университет и част от екипа, разчел текста.

Дори с помощта на AI процесът се оказал изключително трудоемък.

Сега Мегеши и колегите ѝ ръководят нови проекти, които използват силата на изкуствения интелект за разбиване на исторически шифри — задача, която може да отключи огромно количество кодирана информация от миналото, смятана досега за неразгадаема, съобщава BBC.

Според някои оценки около 1% от материалите в архивите и библиотеките по света са напълно или частично криптирани. Най-старите известни шифри датират още от Древна Гърция и Рим.

Зад тези кодирани документи се крият дипломатически тайни, ритуали на тайни общества, медицински знания, любовни афери и лични истории, които хората са искали да останат скрити. Това е информация, която липсва в историческите разкази.

В някои случаи разчитането на подобни документи може дори да промени представите ни за известни личности или цели исторически епохи.

Такъв пример са кодирани писма на Мария Стюарт, написани по време на дългото ѝ затворничество в Англия. Те разкриват участието ѝ в заговори за връщане на трона и напрегнатите ѝ отношения със сина ѝ — бъдещия крал Джеймс I.

