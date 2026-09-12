AI разби шифъра на Бордж, пазен 400 години във Ватикана
Книгата е пълна с лечебни практики
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Книгата е пълна с лечебни практики
Чатовете и телефонните и видео разговори са криптирани от край до край
Бъдещето на платформата изглежда все по-несигурно
Eдно от водещите в света приложения за комуникация Viber пусна нова функция „Скрити чатове". Тя позволява на потребителите да скрият избрани разговори...