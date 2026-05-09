Телевизорът у дома ви слуша и следи! Как да сложите край на това

Смарт телевизорите на Samsung, LG, Sony и други известни марки могат да се превърнат в сериозен риск за личната ви свобода. Причината е технологията ACR - автоматично разпознаване на съдържание, която работи във фонов режим и следи всичко на екрана. Повечето потребители дори не подозират, че тя е активна. Събраната информация се използва основно за рекламни цели и анализ на поведението.

ACR функционира като своеобразен шпионин за телевизори. Той непрекъснато анализира изображението и разпознава филми, сериали, игри и дори съдържание от външни устройства като HDMI източници. Технологията прави регулярни екранни снимки и ги сравнява със специализирани бази данни, посочва ZDNET.

Според The Markup системата може да заснема и идентифицира до 7200 изображения на час - или около две изображения в секунда. Така рекламодателите получават точна информация какво гледате, кога го гледате и кои реклами влияят върху решенията ви за покупки.

Още по-притеснително е, че тази функция работи скрито, без изрично уведомяване.

Как да деактивирате ACR

Функцията може да бъде изключена, но пътят до нея е различен при всяка марка.

За телевизори Samsung:

Натиснете бутона Home на дистанционното управление.

Превъртете наляво, за да отворите страничното меню.

В страничното меню изберете „Избори за поверителност“.

Изберете „Общи условия“ и „Политика за поверителност“.

Уверете се, че квадратчето „Преглед на информационни услуги“ не е отметнато - това ще деактивира ACR и свързаната реклама.

Щракнете върху OK в долната част на екрана, за да потвърдите промените.

За LG телевизори:

Натиснете бутона „Начало“ на дистанционното управление.

Натиснете бутона „Настройки“.

Отидете на „Настройки“ → „Общи“ → „Система“ → „Разширени настройки“.

Намерете и деактивирайте опцията Live Plus.

LG позволява и ограничаване на рекламното проследяване чрез „Разширени настройки“ → „Ограничаване на проследяването на реклами“.

За телевизори Sony:

Натиснете бутона Home, за да отворите главното меню.

Отидете на „Настройки“.

Изберете „Първоначална настройка“.

Превъртете надолу и деактивирайте „Samba Interactive TV“.

Sony предлага и изключване на персонализираните реклами чрез „Настройки“ → „Относно“ → „Реклама“ → деактивиране на „Персонализиране на рекламите“.

За телевизори Hisense:

Натиснете бутона Home.

Отидете на „Настройки“ → „Система“ → „Поверителност“.

Потърсете „Smart TV Experience“ или „Viewing Information Services“.

Деактивирайте тази опция.

За спиране на рекламното проследяване изберете „Проследяване на реклами“ или „Реклами въз основа на интереси“.

За телевизори TCL:

Натиснете бутона Home.

Отидете на „Настройки“ → „Поверителност“.

Изберете „Smart TV Experience“.

Деактивирайте „Използване на информация от телевизионни входове“.

Важно е да се има предвид, че изключването на тези функции може да ограничи част от възможностите на телевизора. Освен това системните актуализации понякога връщат настройките по подразбиране, затова е препоръчително те да се проверяват периодично.





