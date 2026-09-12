Всичко за Архиви

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Качиха в нета Народния съд

Качиха в нета Народния съд

София. Всеки, който иска, вече може да види онлайн резултатите от работата на Народния съд. Това стана възможно благодарение на новия сайт на Държавна...

23 юни | 18:32
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Сменят шефа на архивите

Сменят шефа на архивите

София. Иван Комистки ще е новият шеф на Държавна агенция "Архиви". Решението се очаква да вземе в сряда кабинетът. Така от длъжността си отива сегашни...

27 август | 17:22
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