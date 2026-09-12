AI разби шифъра на Бордж, пазен 400 години във Ватикана
Книгата е пълна с лечебни практики
Следете всички новини, анализи и коментари за Архиви. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Книгата е пълна с лечебни практики
Среща човек на улицата, вади автомата и взема часовника...
Държавна агенция "Архиви" пуска за първи път и пълен списък на жертвите
Историци разкриха непознати досега архиви
80 общини имат готови проекти за енергоефективно улично осветление
Предвидени са средства и за Държавна агенция "Архиви"
На 3 март възкръсва за живот Третата българска държава, казва доц. д-р Михаил Груев
Професорът вади интересни факти от непубликувани архиви за отношенията между университета и властта Професор Ивайло Знеполски тиражира епохалното изс...
Търсят поне 5 млн. лв., за да спасят стари документи Люба Кутинчева е вземала интервюта с краля на Ирак Фейсал и Махатма Ганди Денят 9 юни е Междуна...
Агенция "Архиви" качи документи и снимки от Сръбско-българската война и Първата световна Държавна агенция "Архиви" пуска в чест на Гергьовден два нов...
Няколко големи имена на българския спорт бяха разкрити като агенти на бившата ДС от Комисията по досиетата. Проверката (решение 2-451 от 21 януари 201...
София. Всеки, който иска, вече може да види онлайн резултатите от работата на Народния съд. Това стана възможно благодарение на новия сайт на Държавна...
Историята ни оживява с 40 000 фотографии в сайта на ДА "Архиви"
Българският медиен съюз, културното министерство и ДА "Архиви" даряват документи
Благоевград. Благоевградската бунтарка Людмила Манова атакува пред областния управител Муса Палев решението на местните общинари за сделка с историчес...
София. Учени от цялата страна поискаха преразглеждане на назначението на новия председател на Държавна агенция „Архиви" Иван Комитски. Той беше назнач...
София. В държавна агенция "Архиви " се пазят фондовете на нацията. Затова първата задача на Иван Комитски като шеф ще бъде да подобри материалната баз...
София. "Правителството освободи Мартин Иванов като председател на Държавната агенция „Архиви" и определи за неин ръководител Иван Комитски". Това съо...
София. "Научих от медиите за това, че ще бъда сменен от поста председател на Държавна агенция „Архиви". Това заяви пред „Фокус" доц. д-р Мартин Иванов...
София. Иван Комистки ще е новият шеф на Държавна агенция "Архиви". Решението се очаква да вземе в сряда кабинетът. Така от длъжността си отива сегашни...