Да си политик. Ето на какво се вози Хекимян

Бившият тв водещ и бивш кандидат на ГЕРБ за кмет на София Антон Хекимян живее доста нашироко, откакто скъса с журналистиката. Той беше заснет да похапва банан на паркинг в центъра на столицата в близост до гъзарска, бяла лимузина.



Става дума за Volkswagen Arteon, и то не какъв да е, а версия с висок клас оборудване. По външния вид и детайлите по автомобила личи, че не става дума за базов модел. Конкретният екземпляр е с всички характерни белези на топниво – агресивна визия, модерни LED елементи и изпипани детайли, които не се срещат при стандартните версии, пише "Ретро".



Цената на подобен автомобил, когато е бил нов, спокойно надхвърля 100 000 лева, особено ако е конфигуриран с пълен пакет екстри. Такива модели обикновено включват най-високото ниво на оборудване, 4x4 задвижване, мощен двигател и всички модерни технологии в купето. Дори като употребяван автомобил от този клас трудно пада под 60-70 хиляди лева, ако е запазен и с пълно оборудване.



Очевидно общинският съветник от групата на ГЕРБ-СДС в СОС Хекимян обича лъскавите играчки, поддържа висок стандарт и не прави компромиси с качеството.

