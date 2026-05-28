Циркове! Кои предлагат да водят Евровизия

Еуфорията около победата на Дара на „Евровизия“ във Виена постепенно отстъпва място на практичните въпроси. И това е напълно нормално. Победата е повод за гордост, но с нея идват и сериозни ангажименти.

През май 2027 г. България ще бъде домакин на следващото издание на музикалния конкурс, а около организацията вече има множество въпросителни, пише “Филтър”.

Една от най-обсъжданите теми е кой ще води „Евровизия“ у нас. Засега има и първи категоричен отказ. Ръководителят на българската делегация във Виена и водеща на предаването „Отблизо“ Боряна Граматикова даде да се разбере, че не би поела тази отговорност. Тя сподели позицията си в интервю за БНТ.

За сметка на това холивудската ни звезда Мария Бакалова даде знак, че би приела покана да бъде водеща на конкурса. В интервю за Нова телевизия актрисата намекна, че с удоволствие би се включила в подобен проект. Тя има и сериозно предимство – познава добре режисьора на „Евровизия“, с когото работи по церемонията на наградите на „БГ Радио“, където също е водеща.

Името на Бакалова бързо се превърна в едно от най-коментираните сред феновете на конкурса. За неин сценичен партньор мнозина предлагат друг българин с успешна кариера в Холивуд – Юлиан Костов. От публикациите му в социалните мрежи стана ясно, че и той би приел подобно предизвикателство.

Най-сериозният аргумент в полза на Поли Генова обаче остава нейният опит. Тя е представяла България два пъти на „Евровизия“, а през 2015 г. бе водеща на детската „Евровизия“ в София. Тогава певицата се справи отлично и мнозина я определят като най-подготвения кандидат за сцената на конкурса. Дали обаче именно тя ще получи доверието на организаторите, остава да видим.

Наред със сериозните предложения, в интернет се появяват и по-нестандартни идеи. Сред най-забавните е водещи да станат бившите футболисти Валери Божинов и Благой Георгиев. Божинката и Джизъса безспорно биха внесли настроение и шоу елемент, а и двамата вече имат телевизионен опит. Валери е водил новогодишна програма по Нова телевизия, а Благой развива собствен подкаст и участва в различни телевизионни формати.

Друго любопитно предложение е на сцената да излязат двама от най-известните българи по света – Нина Добрев и Григор Димитров. Идеята звучи впечатляващо, макар и по-скоро трудно осъществима.

Каквото и да се случи, БНТ ще трябва да направи внимателен избор. Кандидати и идеи не липсват, а окончателната дума ще има и международният екип на „Евровизия“, който традиционно участва активно в подбора на водещите за едно от най-гледаните телевизионни събития в света.

