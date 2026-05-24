Евровизия 2027 става национален проект с конкурс между градовете

България започва подготовката за домакинството на Евровизия 2027 като голям национален проект, в който няколко града ще могат да се борят за правото да приемат конкурса. Вицепремиерът Иво Христов заяви пред бТВ, че в петък Министерският съвет ще формира организационен комитет за събитието. По думите му изборът на град домакин ще стане с конкурс, който по график трябва да приключи около август.

Христов коментира и мерките на правителството след наводненията, като подчерта, че ситуацията в засегнатите райони остава динамична и институциите работят координирано. „Решение на Министерския съвет ще има в петък, с което ще бъде формиран комитетът по подготовката на „Евровизия“ 2027 в България“, заяви Христов.

Вицепремиерът уточни, че няколко български града вече са изразили интерес да бъдат домакини. По думите му държавата трябва да даде възможност на кандидатите да покажат своите предимства. „Трябва да се проведе този конкурс, трябва да дадем шанс на българските градове да заявят своите достойнства. По график той трябва да приключи около август“, добави Христов.

На въпрос за бюджета за организацията той посочи ориентировъчна рамка между 20 млн. и 30 млн. лева. „Мисля, че между 20, 25, 30 милиона е приблизително бюджетът за организация“, каза вицепремиерът, като уточни, че предстоят и по-точни разчети.

Финансирането няма да бъде само от един източник. „Това е сложен монтаж. Няма само един източник на финансиране“, посочи Христов.

Вицепремиерът коментира и кризата след наводненията в засегнатите райони. Той заяви, че институциите действат в постоянна координация, а ситуацията се променя бързо. „Това, което мога да кажа е, че цяла нощ телефонът ми вибрираше от разни съобщения, които се обменят в групата за координация между министрите. И ситуацията е много динамична“, каза той.

Христов съобщи, че правителството подготвя спешни решения за подпомагане на пострадалите. „Тази сутрин ще се събираме в Министерски съвет, за да вземем решения на подписи, които касаят блокирането на определените помощи, най-вече свързани с водата в някои райони“, посочи той.

По думите му най-засегнати са населени места в Ловешко. Христов свърза част от проблемите с управлението на водите и язовирите, както и с необходимостта от по-строг контрол върху строителството и рисковите територии.

„Аз не съм верният човек, който може да даде професионален анализ на тази тема, но всички ние, като българи, знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те насетне и доведе до трагедии“, заяви той.

Вицепремиерът посочи, че са необходими и промени в нормативната рамка. „Това са проблеми както с инфраструктурата, така и с местната власт. Тоест трябва да започне завръщането на закона, на нормите на всички нива“, каза още Христов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com