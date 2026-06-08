Скандалът за Евровизия трещи! Кой защити Киркоров

Руският музикален продуцент Виктор Дробиш застана на страната на Филип Киркоров в разгорелия се спор около ролята му за победата на България на "Евровизия" 2026.

Пред руското издание "Газета.ru" Дробиш коментира твърденията на Киркоров, че е имал принос за успеха на българската представителка Дара.

"Киркоров не може да лъже. Това са си техни български разправии, нека сами да ги решават", заяви продуцентът. И допълни, че отдавна е спрял да следи международните музикални конкурси толкова активно, тъй като вече е натрупал достатъчно опит на тази сцена, пише "Блиц".

"Отдавна подминавам подобни конкурси, след като си изпатих достатъчно с "Бурановските баби", каза той.

Изказването му идва, след като Дара, която спечели "Евровизия" 2026, опроверга информацията, че Филип Киркоров е имал съществен принос за победата ѝ. Изпълнителката благодари на руския певец за подкрепата, но уточни, че песента "Bangaranga", с която триумфира на конкурса, е била написана още през 2023 година.

Повод за спора станаха по-ранни изявления на Киркоров, който твърдеше, че е участвал в създаването на победната композиция и е помогнал за подготовката на българското участие.

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