Радев обсъди с президента на Хърватия партньорството в сигурността и отбраната

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Министър-председателят Румен Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната.

Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО, която се провежда в Анкара.

По време на срещата бяха разменени мнения за рисковете за сигурността, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, както и социално-икономическите последици, които засягат европейските държави.

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