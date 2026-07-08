Политика

Радев обсъди с президента на Хърватия партньорството в сигурността и отбраната

Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО в Анкара

Радев обсъди с президента на Хърватия партньорството в сигурността и отбраната
08 юли 26 | 11:15
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Фатме Мустафова

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Министър-председателят Румен Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната.

Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО, която се провежда в Анкара.

По време на срещата бяха разменени мнения за рисковете за сигурността, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, както и социално-икономическите последици, които засягат европейските държави.

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Автор Фатме Мустафова

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