Никола Димитров: Ние от "Възраждане" служим само на България



Никола Димитров е водачът на листата на „Възраждане“ за народни представители от 31-МИР Ямбол. За него политиката започва от едно просто убеждение - че държавата трябва да служи на собствените си граждани. Той е представител на младото поколение български инженери и предприемачи, които съчетават професионализъм с активна обществена ангажираност. Със своята инициативност и последователна работа той се утвърждава като активен участник в обществено-политическия живот и застъпник за развитието на технологиите и модерната комуникационна инфраструктура в България.

„В политиката трябва да има честни хора, които да казват истината и да отстояват интересите на българските граждани.“

Именно това го подтиква да се включи активно в обществения и политическия живот, след като наблюдава разминаването между обещанията и действията на редица управляващи правителства.

„Национален интерес е преди всичко политиците и управляващите да се вслушват в гласа на българските граждани, да защитават тяхната воля, да защитават техните интереси, а не тези на други държави, на други посланици, не да съгласуват законопроектите или текстовете на декларациите, които се приемат в Народното събрание с чужди посолства.”

В подкрепа на мнението си Никола Димитров изтъква освен познатите примери с действията на политически играчи в угода на Брюксел и Вашингтон, но и припомня пример с френското предложение за Северна Македония, което бе съгласувано с посолството на Франция, когато парламентът окончателно одобри предложението на френското европредседателство за започване на преговори за присъединяване на Северна Македония към ЕС.

„Когато застанем пред изборните секции трябва да видим действията на политическите партии досега, защото само „Възраждане“ брани истински националните интереси.”

Най-голямото предизвикателство за България според него е демографската криза:

„България е най-бързо изчезващата държава в света.“

Решението на този съществен национален проблем Никола Димитров сочи в подкрепата на малкия и среден бизнес, възстановяване на училища и медицинска помощ в малките населени места, за да се стимулира завръщането на българите от чужбина и да се възроди българското село.

„Ако държавата подпомага малкия и средния бизнес и осигури училища и лекари, много българи ще се върнат в родните си места и ще ги възродят.“

Стимулирането на малкия и среден бизнес, който осигурява работни места, Никола Димитров вижда в решението държавата да подаде ръка не само на големите компании с хиляди работници.

„Държавата трябва да подкрепя малкия и средния бизнес чрез по-лесно финансиране и данъчни облекчения, защото именно той е двигателят на икономиката. Вместо средствата да се насочват основно към големите компании, подкрепата трябва да достига до хората и предприятията, които реално пълнят държавната хазна.“

Като представител на Ямболска област в няколко парламента досега, Димитров поставя акцент върху инфраструктурата и здравеопазването.

„В област Ямбол почти няма републикански път, който да е поддържан на необходимото ниво.“

Лошото състояние изцяло на пътната инфраструктура е сред основните проблеми в региона. Никола Димитров е непримирим към факта, че години наред се правят само частични ремонти, които не решават проблема, а хората продължават да пътуват по опасни пътища с риск за здравето и живота си. Като народен представител той поставя въпроса за регионалните пътища във всяко Народно събрание, защото безопасността на пътя зависи от реалните инвестиции в инфраструктура.

„От години виждаме само текущи ремонти, чиято цел сякаш не е да се оправят пътищата, а да се усвоят средства. Затова и пътят Елхово-Ямбол остава един от най-опасните.“

Недостигът на медицински кадри е друг тежък проблем за областта. В много общини липсват дори лични лекари, а здравната система продължава да изпитва сериозен кадрови дефицит. Никола Димитров дава като показателен пример новата болница в Ямбол, която се строи около 40 години и вече е въпрос на време да бъде открита, но остава въпросът кой ще работи в нея?

„Нова сграда ще имаме, нови легла ще има, но въпросът е кой ще лекува хората? Държавата не прави достатъчно, за да осигури лекарите, от които българското здравеопазване има нужда.“

Затова здравеопазването в Ямболско ще е един от приоритетите и в следващия мандат за Никола Димитров.

В парламентарната си дейност досега той използва всички инструменти за разрешаването на местните проблеми. Многократните му въпроси в парламентарния контрол към министерства и институции, са довели до редица разрешени случаи заради това, че той се вслушва в гласа на избирателите на място и представя проблемите публично от парламентарната трибуна.

Признава, че това, което го държи буден нощем, е липсата на подкрепа в битката за интереса на неговите съграждани. Пример за това е, че заради недостатъчен брой народни представители в парламента, групата на „Възраждане“ не успя да предотврати изграждането на международна бойна група на територията на войскови район Кабиле. Предложението бе прокарано с гласовете на управляващото мнозинство, абсолютно пренебрегнало притесненията на местните жители. Надява се на предстоящите избори повече български граждани да се доверят на “Възраждане”, защото само с повече народни представители от политическата организация, ще е по-силен гласа на народа в 52- то Народно събрание.

„Решението за бойна група в Кабиле представлява риск за жителите на Ямболска област, особено в днешната сложна геополитическа обстановка.“

В парламентарната си работа Никола Димитров е застъпник на инициативи, които защитават конкретно гражданите, като промяната в Закон за електронните съобщения. Част от приетите текстове в него са резултат и от предложения на „Възраждане“. Така се даде възможност на гражданите да прекратят договорите си с мобилни оператори без неустойка при едностранно повишаване на цените.

„Когато операторите актуализират цените си спрямо инфлацията, гражданите да имат право да прекратят договора си без неустойка и да изберат по-изгодна услуга.“

Извън политиката Никола Димитров се определя като обикновен семеен човек - съпруг и баща.

„Семейството е най-голямата отговорност, която човек може да има.“

В свободното си време обича да посещава културно-исторически обекти, споделяйки този интерес със съпругата и малката си дъщеричка.

„Българското културно-историческо наследство е огромно богатство и трябва да го пазим.“

Затова Никола Димитров приема като лична кауза и опазването на културно-исторически обекти. Неговата визия за България е ясна и категорична:

„Искам да видя България по-голяма, изпълнена с живот. Българските села и градове трябва отново да се напълнят с хора. Децата трябва да обичат България и да помнят завета на нашите предци.“

За Никола Димитров бъдещето на страната зависи от национално-отговорните решения днес и от това дали държавата ще постави интересите на гражданите над краткосрочните политически сметки.

„Най-голямото задължение на политиците е да се вслушват в своите съграждани като цяло, не само в собствения си електорат. Аз съм готов да чуя всеки от вас и да бъда доверен съмишленик на съгражданите си в разрешаването на всеки значим проблем.“

Това е едно от обещанията на кандидатът за народен представител за Ямбол и областта Никола Димитров. Той признава и една своя изпълнима мечта:

„България да бъде изпълнена с живот отново, не да бъде демографска пустиня. Българските градове и най-вече българските села, да се изпълнят отново с живот.”

Това може да се случи само с избор за „Възраждане"!

Никола Димитров е водач в листата за кандидати за народни представители от „Възраждане“ за 31 МИР - Ямбол. Той завършва висшето си образование в Техническия университет - Варна като инженер по комуникационна техника и технологии. Народен представител е в 47, 48, 49, 50 и 51 Народно събрание, избиран от област Ямбол.

Той завършва средното си образование в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ - Ямбол. През 2013 г. се дипломира в Технически университет -Варна като инженер по Комуникационна техника и технологии. От 2015 г. специализира в своята професионална област, а от 2018 г. е собственик на компания, развиваща дейност в сферата на комуникациите.

Още през 2014 г. е сред учредителите на „Възраждане“ и става член на Организационния съвет на политическата организация, като активно участва в изграждането и развитието на структурата ѝ.

До момента той е пет мандата народен представител. В своята парламентарна дейност работи по теми, свързани с технологичното развитие, икономиката и защитата на националния интерес.

“Възраждане” е с номер 8 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com