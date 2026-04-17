"Възраждане" с два сигнала за изборни нарушения в Пловдив

„Възраждане“ излиза с два последователни сигнала за притеснителни практики около подготовката на изборния процес в Пловдив. Според водача на листата в града Ангел Георгиев става дума за действия, които не просто будят съмнения, а създават реални предпоставки за компрометиране на вота.

Първият сигнал е свързан с проведено обучение на секционни избирателни комисии от РИК 16 – Пловдив. По информация на членове на СИК от квотата на „Възраждане“, по време на обучението са дадени указания, които влизат в пряко противоречие с методическите правила на ЦИК и поставят под въпрос начина, по който ще бъде отчетен гласът на гражданите.

Вместо ясно установената процедура – всяка бюлетина да се изважда и отчита поотделно, с публично обявяване и възможност за контрол от всички членове на комисията, е било обяснено, че бюлетините могат да се изсипват и разпределят между всички.

Според „Възраждане“ това на практика елиминира взаимния контрол в комисията - основен механизъм за гарантиране на честността на изборите - и създава условия за хаос, грешки и съмнения в крайния резултат.

„Това не е дребен пропуск, а фундаментален проблем. Когато редът при броенето се наруши, се отваря възможност за всякакви интерпретации на резултата“, заяви Ангел Георгиев.

Вторият сигнал идва на фона на показна демонстрация с машина за гласуване, при която представители на ГЕРБ, сред които административният секретар Цветомир Паунов и заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков, отвориха устройство с отвертка дни преди изборите.

Случаят предизвика сериозни реакции, след като самият Темелков заяви, че с „детска отвертка“ е било възможно да се преодолеят защитите и да се отвори машината, което поставя въпроси за сигурността на устройствата.

„Редно ли е действащ зам.-кмет от ГЕРБ да отваря машина? Това не е ли грубо нарушение? От „Възраждане“ настояваме да му бъде потърсена отговорност, както и от ГЕРБ да заявят ясно дали подкрепят неговите действия“, каза още Ангел Георгиев.

От „Възраждане“ определят демонстрацията като крайно обезпокоителна и настояват за изясняване на всички обстоятелства.

„Когато публично се показва, че една машина може да бъде отворена толкова лесно, това няма как да не разклати доверието на хората. Изборният процес трябва да гарантира сигурност, а не да поражда съмнения“, подчерта Ангел Георгиев.

Според него съчетанието от спорни указания към СИК и подобни демонстрации с машините създава напрежение и поставя под риск легитимността на резултатите.

От „Възраждане“ заявяват, че ще настояват за пълна проверка и по двата случая, включително предоставяне на записи от обучението и официална позиция от отговорните институции.

„Наш дълг е да гарантираме, че всеки глас ще бъде отчетен честно. Няма да позволим съмненията да се превърнат в практика“, категоричен е Ангел Георгиев.

