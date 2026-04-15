Близнашки: Играе се сложна политическа игра

В момента се води "сложна политическа игра", заяви бившият служебен министър-председател проф. Георги Близнашки в студиото на "Денят ON AIR".

„Сигналите за купения вот си ги подават едни срещу други. Това досега не се е случвало - кандидати за народни представители да раздават пари. Обикновено, това са самите политически структури, които набират посредници. Не е толкова елементарно, колкото изглежда на пръв поглед. Това е част от обичайната политическа размяна - едните обвиняват своите опоненти, че купуват, другите им отвръщат същото.

Едно е да се каже, друго е да се докаже. При подобни сигнали или го залавяш на местопрестъплението, или трудно се доказват", категоричен е той.

Близнашки не смята, че прокуратурата "би се направила на разсеяна" при тези сигнали.

Купеният вот няма да изчезне. Всичко е въпрос на политическа култура, каза още той.

Служебното правителството, в частност, министърът на правосъдието, си поставиха една непосилна задача с атаките срещу главния прокурор - не могат да го отстранят от длъжност. Това е въпрос от компетенцията на ВСС, по-специално на прокурорската колегия, която вече се произнесе по въпроса, подчерта той.

Според него след изборите първата грижа е да се конструира Народното събрание и да се върнем към класическата практика - председателят на Народното събрание и неговите заместници се избират в пакет, а не „месеци наред да не можем да изберем председател на НС“.

За правителството „нещата са още по-сложни", каза Близнашки.

Той е категоричен, че тези, които са получили доверието от обществото, трябва да седнат и да се разберат как да се формира съставът на Висшия съдебен съвет, „вместо да се разиграват театрални сцени, които не вършат работа“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com