Близнашки: Играе се сложна политическа игра
Правителството си постави непосилна задача - не може да отстрани главния прокурор, каза бившият премиер
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Правителството си постави непосилна задача - не може да отстрани главния прокурор, каза бившият премиер
Какво каза за Румен Радев бившият служебен премиер
КС обяви вчера за противоконституционен указа на президента Румен Радев, в частта, в която назначава Кирил Петков за служебен министър на икономиката
Машинното гласуване е противоконституционно, президентът е с болни амбиции, каза професорът
Сроковете са такива, че по-рано от февруари няма как да има избори
Кирилов подаде оставка след разговор с Бойко борисов
Според него правомощията на президента не трябва да бъдат разширявани
Радев се изживява като потенциален властник, който действа по неограничен начин
Българите го избраха без да го познават, сега виждаме истинския му образ, каза бившият служебен премиер
Липсата на алтернатива на ГЕРБ ражда нихилизма на улицата
Христо Иванов не можеше да изведе реформата до успешен край, некомпетентен е в тази материя, с която се е захванал. Това каза бившият служебен премиер...
Реформаторите упражняват психически тормоз над главния прокурор, изригна проф. Георги Близнашки в отговор на Канал 3 и предвид предложенията на депута...
Голям провал е гласуването за референдума, аз самият съм много разочарован. Президентът Росен Плевнелиев носи голямата отговорност за този провал, каз...
Най-важният въпрос на референдума за изборните правила би бил за задължителното гласуване, смята бившият служебен премиер и инициатор на допитването п...
София. "Това правителство нямаше как да ограничи функциите си само в организирането на честни и прозрачни избори", заяви служебният премиер проф. Геор...
Вие сте най-слабият премиер в историята на България, каза му Местан Взаимни обвинения белязаха първия и последен парламентарен контрол на служебния п...
София. Никакви сериозни злоупотреби не са допуснати от служебното правителство, увери служебният министър-председател Георги Близнашки в отговор на въ...
София. Над 90% от поетите ангажименти са изпълнени от служебното правителство. Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният премиер Георги Бли...
Политическите сили се разминават за дупката над 3% в бюджета Министерски съвет да предостави заем от 700 милиона лева на Фонда за гарантиране на влог...
София. Кабинетът "Близнашки" е подготвил договарянето на нов заем в размер на половин милиард евро от Европейската инвестиционна банка, съобщи БГНЕС....