Как да почистите уплътненията на хладилника, за да станат по-бели

Почистването на хладилника често се свежда до избърсване на рафтовете и чекмеджетата, но една зона остава пренебрегвана - гуменото уплътнение на вратата. Именно там се задържа най-много мръсотия, има остатъци от храна и влага, които могат да доведат до неприятни миризми и развитие на мухъл. Според експерти редовната грижа за тази част е също толкова важна, колкото и поддържането на вътрешността на уреда. Правилното почистване не само подобрява хигиената, но и удължава живота на уплътненията.

Къде се крие мръсотията, която не виждаме

Гумените уплътнения са създадени да прилепват плътно към вратата на хладилника, но същевременно образуват тесни гънки, в които лесно се натрупват замърсявания. Там попадат трохи, мазнини и течности, които често остават незабелязани.

Според информационния ресурс PORTAL 6 това е напълно нормално явление при ежедневна употреба на кухнята. Проблемът е, че натрупванията с времето могат да доведат до пожълтяване, поява на петна и дори развитие на мухъл.

Затова редовното почистване на уплътненията не трябва да се отлага, дори когато на пръв поглед изглеждат чисти.

Как да премахнете петната и пожълтяването

Изборът на подходящ почистващ препарат е от ключово значение. Агресивните химикали могат да повредят гумата и да влошат състоянието на уплътнението.

Един от най-безопасните варианти е използване на неутрален препарат. Той се нанася върху влажна гъба, след което уплътненията се почистват внимателно отвътре.

При наличие на мухъл се препоръчва разтвор от бял оцет и вода в равни пропорции. Сместа се нанася с пулверизатор, оставя се да подейства няколко минути и след това се изплаква.

За по-упорити петна може да се използва сода бикарбонат, смесена с вода до получаване на паста. Тя се нанася върху замърсените места и се почиства с мека гъба.

Какво да правите при тежки замърсявания

Когато замърсяванията са по-сериозни и обичайните методи не дават резултат, може да се използва разредена белина. Тя трябва да бъде смесена с вода в съотношение 1:1.

Гъба се накисва в разтвора и внимателно се обработват замърсените участъци. След това повърхността задължително се изплаква добре с чиста вода.

Този метод трябва да се прилага внимателно, тъй като прекомерната употреба може да увреди материала. Затова се използва само при необходимост.

Кога почистването не е достатъчно

Експертите предупреждават, че не всяко уплътнение може да бъде спасено чрез почистване. Ако гумата има пукнатини, разкъсвания или видимо е загубила формата си, вероятно е време за подмяна.

Особено показателен знак е, когато уплътнението започне да се отлепя или „виси“ от вратата. В такива случаи дори най-доброто почистване няма да възстанови функцията му.

Редовната проверка на състоянието помага да се избегнат по-сериозни проблеми и да се поддържа хладилникът в добро състояние.

