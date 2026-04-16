Готвят промени при регистрацията на автомобили. Един документ ще изчезне

Европейският съюз работи по промени за регулиране на системата за регистрация на превозни средства в държавите членки. В момента всяка страна използва свои собствени шаблони за документи, което може да създаде усложнения при покупка на превозни средства в чужбина и по време на пътни проверки.

Предложенията предполагат въвеждането на унифициран регистрационен сертификат в дигитална форма. Решението ще обхваща всички превозни средства – както леки автомобили, така и мотоциклети и ванове. При гласуването законопроектът е подкрепен от 39 евродепутати, като сега Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) започва преговори със страните от ЕС относно окончателната форма на регулациите.

Следващата стъпка ще бъде изготвянето на окончателната версия на законодателството от държавите членки и гласуване в Европейския парламент. След като правилата на ЕС влязат в сила, държавите членки ще имат 3 години да ги прилагат. Ако новите законови разпоредби бъдат приети тази година, хартиеният регистрационен сертификат ще изчезне най-късно до 2029, пише "Аутомедия".

Новият документ няма да бъде просто сканиране на настоящия. Системата ще бъде стандартизирана и базирана на дигитална база данни, достъпна за услуги в целия Европейски съюз. Един от елементите ще бъде код, който ще съдържа ключова информация за превозното средство и неговия собственик. Документът ще бъде достъпен в дигитална форма, а услугите и шофьорът ще имат достъп до него – чрез мобилно приложение.

Новата система има за цел да опрости живота на шофьорите, които пътуват между страните от Европейския съюз. В някои държави вече не е необходимо да носите регистрационен сертификат, защото полицията има достъп до данните, съхранявани в системата. Същата информация е налична и в някои мобилни приложения, но ако пътувате в чужбина е необходимо да вземете регистрационен сертификат. Новите регулации ще променят това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com