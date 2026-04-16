Готвят промени при регистрацията на автомобили. Един документ ще изчезне

Новата система има за цел да опрости живота на шофьорите

Готвят промени при регистрацията на автомобили. Един документ ще изчезне
16 апр 26 | 23:19
Агенция Стандарт

Европейският съюз работи по промени за регулиране на системата за регистрация на превозни средства в държавите членки. В момента всяка страна използва свои собствени шаблони за документи, което може да създаде усложнения при покупка на превозни средства в чужбина и по време на пътни проверки.

Предложенията предполагат въвеждането на унифициран регистрационен сертификат в дигитална форма. Решението ще обхваща всички превозни средства – както леки автомобили, така и мотоциклети и ванове. При гласуването законопроектът е подкрепен от 39 евродепутати, като сега Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) започва преговори със страните от ЕС относно окончателната форма на регулациите.

Следващата стъпка ще бъде изготвянето на окончателната версия на законодателството от държавите членки и гласуване в Европейския парламент. След като правилата на ЕС влязат в сила, държавите членки ще имат 3 години да ги прилагат. Ако новите законови разпоредби бъдат приети тази година, хартиеният регистрационен сертификат ще изчезне най-късно до 2029, пише "Аутомедия".

Новият документ няма да бъде просто сканиране на настоящия. Системата ще бъде стандартизирана и базирана на дигитална база данни, достъпна за услуги в целия Европейски съюз. Един от елементите ще бъде код, който ще съдържа ключова информация за превозното средство и неговия собственик. Документът ще бъде достъпен в дигитална форма, а услугите и шофьорът ще имат достъп до него – чрез мобилно приложение.

Новата система има за цел да опрости живота на шофьорите, които пътуват между страните от Европейския съюз. В някои държави вече не е необходимо да носите регистрационен сертификат, защото полицията има достъп до данните, съхранявани в системата. Същата информация е налична и в някои мобилни приложения, но ако пътувате в чужбина е необходимо да вземете регистрационен сертификат. Новите регулации ще променят това.

Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Общество
