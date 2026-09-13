Готвят промени при регистрацията на автомобили. Един документ ще изчезне
Новата система има за цел да опрости живота на шофьорите
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Новата система има за цел да опрости живота на шофьорите
Лепенките са по-малки, не се дупчат, а са с баркод
Депутатите направиха голяма промяна
Внимавайте на пътя. От днес катаджиите са безкомпромисни
Той е наследство от соца
Три ведомства си прехвърлят топката, чакаме от Атина официална среща Въпросът за кои автомобили в Гърция изискват големия талон отново се завъртя меж...
Гърците глобяват шофьорите ни, ако носят само малкия талон на возилата Четиригодишно чиновническо безхаберие затваря за много българи гръцкото море....
Глобата е от 1000 евро нагоре, проблемът е сериозен за колите на лизинг Атина. Сваляне на номерата и глоба от 1030 до 9000 евро. Това са санкциите, к...
София. Водачите на автомобили с газови уредби, монтирани преди март догодина, не са задължени да сменят талона и да минават на технически преглед, обя...
Смяната на талона струва 45 лв., още 50 ще вземат, за да проверят уредбата