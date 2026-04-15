Цвета Рангелова: България има нужда от прагматична политика, а не решения отвън

В решаващите дни преди вота Цвета Рангелова, водач на листата на "Възраждане" в Благоевград, очерта ясна политическа рамка, в която постави акцент върху възстановяването на държавността, икономическата самостоятелност и външнополитическия баланс на страната.

По думите ѝ динамиката в социологическите проучвания през последните седмици не отразява реалните обществени нагласи. „В рамките на дни виждаме драстични разлики – от двуцифрени резултати до значително по-ниски стойности. Това показва не толкова промяна в обществената подкрепа, колкото криза в доверието към самите изследвания“, коментира Рангелова. Тя подчерта, че за политическата организация водещ ориентир остава прякото общуване с хората: „Теренът показва различна картина – нарастващо доверие и ясно търсене на алтернатива.“

Цвета Рангелова обясни, че именно последователността в позициите отличава „Възраждане“ в политическия пейзаж.

„Ние не сменяме посоката си според конюнктурата. Отстояваме една и съща линия – повече България в управлението на България. Това означава решения, които се вземат в София, а не се диктуват отвън“, заяви тя.

Рангелова разгърна тезата за необходимостта от възстановяване на ключови елементи от националния суверенитет – енергиен, икономически и хранителен. По отношение на енергетиката тя беше категорична, че страната е поставена в уязвима позиция вследствие на външнополитически решения, които не отчитат българския интерес. „Резултатът е видим – нестабилност в доставките, растящи цени и пряко отражение върху стандарта на живот. България трябва да води прагматична политика, включително чрез активен диалог с всички партньори, когато това е в интерес на икономиката и домакинствата“, посочи тя.

В по-разгърнат геополитически контекст Рангелова акцентира върху ролята на България като държава, която трябва да отстоява мира и да избягва въвличане в конфликти. Тя припомни, че позицията на „Възраждане“ от самото начало на войната в Украйна е била за посредничество и дипломатическо решение.

„България има историческа и културна връзка със славянските народи и би могла да бъде мост, а не страна в конфликта. Всяко действие, което ни прави съучастници във военни действия, е в разрез с националния интерес“, заяви тя.

Темата за сигурността също беше поставена в центъра на изказването ѝ. Според Рангелова зависимостта от външни фактори в отбраната е стратегически риск. „Държава, която не може сама да гарантира сигурността си, губи част от своя суверенитет. Възстановяването на отбранителния капацитет не е въпрос на идеология, а на оцеляване в една все по-несигурна международна среда“, подчерта тя.

В икономически план Рангелова насочи вниманието към инфлацията и покупателната способност на българите. По думите ѝ реалната картина в страната се разминава с официалните статистики. „Хората виждат друго – ръст на цените, натиск върху семейните бюджети и усещане за обедняване. Това е резултат от натрупани грешки и липса на национално ориентирана икономическа политика“, заяви тя, като допълни, че е необходима дългосрочна стратегия за стабилизиране на доходите и цените.

По отношение на политическите взаимодействия след изборите Рангелова потвърди досегашната линия на „Възраждане“. „Няма да водим разговори за управление с ГЕРБ и ДПС. Това е въпрос на принцип, а не на тактика. Възможни са разговори с други политически субекти, но единствено на база политики и без компромиси с основните ни позиции“, заяви тя.

В заключение Цвета Рангелова подчерта, че предстоящият вот е избор за посоката на страната. „България се намира на кръстопът – между продължаване на досегашния модел и възможността за реална промяна. Ние предлагаме управление, което поставя държавата и нейните граждани на първо място. Решението е в ръцете на хората“, заяви тя.

"Възраждане" е с номер 8 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

