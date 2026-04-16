Радев отстреля ПП, каза им истината в очите

Една политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, си мисли, че властта ѝ се полага по право и иска да управлява. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев в свой пост във Фейсбук, очевидно визирайки "Продължаваме промяната - Демократична България".

Те много добре разбират, че не могат да спечелят изборите и затова от някакви измислени НПО-та изскочиха сигнали за социални мрежи и внушения, насочени към „Прогресивна България“, по които служебното правителство сезира Европейската комисия, да активира европейските механизми за защита от външни хибридни влияния, припомни Радев.

Не е ясно дали тази общност осъзнава какво върши и че омаскарява България, че ние тук сме зависими от някакви влияния. Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние българите, отсече лидерът на "Прогресивна България".

На 19 април ще покажем на тази общност, че няма да стане по този начин, категоричен бе Радев, перефразирайки реплика на Асен Василев.

