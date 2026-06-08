Твърдият курс на Румен Радев и те започнаха да отлитат

Изтеглянето на американските военни самолети от летище „Васил Левски“ в София е резултат от безпрецедентен дипломатически сблъсък и твърд ултиматум, поставен лично от служебния премиер Румен Радев. Българският министър-председател се превърна в първия лидер в региона, който открито обвърза военното сътрудничество с конкретни национални интереси, отказвайки да се огъне пред исканията на Вашингтон.

Ето хронологията на събитията и стратегията, чрез която Радев постигна изгонването на американските „летящи цистерни“:

Търговската сделка: Престой на самолетите срещу падане на визите

Всичко започна с директен телефонен разговор по-рано през май между Румен Радев и американския президент Доналд Тръмп. В него Радев постави на масата ясна сделка – ако Белият дом иска американските ВВС да продължат да ползват летище „София“ за дългосрочно пребиваване и зареждане, САЩ трябва незабавно да премахнат визите за български граждани. Българите останаха сред последните граждани в Европейския съюз, които все още се нуждаят от визи за туристически пътувания до Щатите, и Радев реши да използва самолетите като мощен дипломатически лост.

Твърдият отказ: „България също има своите приоритети!“

Тъй като Вашингтон не даде положителен и бърз отговор за премахването на визовия режим, служебният премиер Радев предприе радикален ход. По време на заседание на Министерския съвет на 29 май той отсече: „При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор... Ние също така имаме нашите приоритети и процедури, и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София.“ Тези думи ясно показаха, че националното ни достойнство вече не се продава срещу потупване по рамото.

Инфарктният едномесечен срок

Първоначалното разрешение за престой, дадено от предишното правителство, изтичаше в края на май. Вместо да одобри дългосрочно удължаване, кабинетът на Радев гласува престоят им да бъде удължен само и единствено с един месец – до 30 юни 2026 г. Премиерът публично заяви, че този кратък срок е даден чисто колегиално като „последен шанс“ на съюзниците от НАТО просто да препланират операциите си и панически да си търсят друга държава и алтернативна локация за базиране.

Излитането на първите четири огромни машини Boeing KC-135 Stratotanker днес показва, че САЩ са разбрали, че Радев няма да отстъпи, и започнаха официалното си и окончателно изтегляне от пределите на България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com