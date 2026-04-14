Нова търговска зона на Терминал 1. Повече магазини и италианска кухня

СОФ Кънект, в партньорство със световния лидер в търговията на дребно и F&B Avolta, откри изцяло обновена търговска зона на Терминал 1 на летище „Васил Левски“-София. Модернизираната среда предлага на пътниците повече удобство, по-богато продуктово разнообразие и по-добро цялостно изживяване преди полет.

Проектът е част от по-широката стратегия за развитие на летището като съвременен транспортен и търговски център. Въпреки предстоящото затваряне на терминала за търговски полети в бъдеще, инвестициите в неговото обновяване продължават.

Двойно по-голяма зона и нова концепция

Като част от обновяването Avolta изцяло редизайнира търговските пространства на Терминал 1, като въведе модерната walk-through концепция, съобразена с най-добрите международни практики. Търговската зона е увеличена двойно и вече обхваща близо 1200 кв. м, с ново съвременно оформление, разширени продуктови категории и безпрепятствен достъп за всички заминаващи пътници.

Новият формат позволява по-естествен поток на движение през търговските площи и предлага по-удобно пазаруване преди полет, като съчетава функционалност с по-добро потребителско преживяване.

Италианска кухня и нови гастрономически предложения

Сред акцентите е ресторант Amo, разположен на площ от 205 кв. м, който въвежда целодневна италианска концепция за храна и напитки. В менюто са включени прясно приготвена паста и други характерни италиански ястия.

Създаването на Amo, както и по-рано откритият ресторант Sofia Eats, е част от първото въвеждане на емблематични F&B концепции на Avolta на българско летище. Така гастрономическото предложение на Терминал 1 се разширява значително и предлага повече избор на пътниците.

СОФ Кънект: инвестиции въпреки бъдещите промени

„В СОФ Кънект сме ангажирани с трансформацията на столичното летище в модерна, гостоприемна и ориентирана към пътниците врата към България. Въпреки че Терминал 1 ще бъде затворен за търговски полети след въвеждането в експлоатация на Терминал 3, ние продължаваме да инвестираме в подобряване на пътническото преживяване още днес“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

„Заедно с нашия доверен партньор Avolta гарантираме, че всеки пътник, преминаващ през Терминал 1, ще има повече комфорт, избор и удобство, докато изграждаме летището на бъдещето“, добави той.

Avolta: разширяване на търговията и преживяването

„Радваме се, че продължаваме партньорството си със СОФ Кънект по развитието на Терминал 1. Новият walk-through безмитен магазин, заедно с Amo – нашата италианска концепция за целодневно обслужване, както и вече откритият Sofia Eats, разширяват търговското и гастрономическото предложение за пътниците“, каза Валтер Зайб, главен изпълнителен директор за Северна, Централна и Източна Европа в Avolta.

„Тези обекти надграждат и по-широкото развитие на нашето партньорство на летището в София в рамките на двата терминала“, обясни Зайб.

Бързо разрастване и нови обекти на Терминал 2

Обновената зона на Терминал 1 е част от по-широкото развитие на партньорството между СОФ Кънект и Avolta. За по-малко от шест месеца на Терминал 2 на летище „Васил Левски“-София бяха открити четири нови търговски обекта.

Сред тях са Brew’d с меню от топли ястия за споделяне и удобни предложения за бързо хапване, безмитният магазин в зоната „не-Шенген“, магазинът „Last Minute“ в зоната „Заминаващи“ и търговският обект в зоната „Пристигащи“. През 2024 г. на Терминал 2 беше открит и най-големият walk-through безмитен магазин в България с площ от близо 2000 кв. м.

