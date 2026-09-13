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Отпускаме леко колана

Отпускаме леко колана

На българите им омръзна да свиват разходите си и леко отпускат колана. През юни оборотът в търговията на дребно нараства с 0,6% спрямо същия месец на...

08 август | 5:45
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