Нова търговска зона на Терминал 1. Повече магазини и италианска кухня
СОФ Кънект и Avolta разширяват пространството до 1200 кв. м и въвеждат модерна концепция за обслужване
Следете всички новини, анализи и коментари за Търговия На Дребно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
СОФ Кънект и Avolta разширяват пространството до 1200 кв. м и въвеждат модерна концепция за обслужване
Индycтpиятa зa тъpгoвия нa дpeбнo cъщo пocтpaдa oт пaндeмиятa
София. Проучване на Националния статистически институт (НСИ) показва, че търговията на дребно у нас бележи годишен ръст. Оборотът в търговията на дреб...
София. Оборотите в търговията на дребно през септември са нарастнали с 6,2% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт. С...
Българите развързаха кесията и потреблението излезе от кризата. Търговията на дребно през юли нараства с 4,3% спрямо същия месец на миналата година и...
На българите им омръзна да свиват разходите си и леко отпускат колана. През юни оборотът в търговията на дребно нараства с 0,6% спрямо същия месец на...
София. Българите леко развързват кесията си. През април оборотът в търговията на дребно нараства с 0,8% спрямо предходния месец, обявиха от Национални...