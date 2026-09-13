Нова търговска зона на Терминал 1. Повече магазини и италианска кухня
СОФ Кънект и Avolta разширяват пространството до 1200 кв. м и въвеждат модерна концепция за обслужване
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СОФ Кънект и Avolta разширяват пространството до 1200 кв. м и въвеждат модерна концепция за обслужване
Tърговските обекти в Терминал 1 ще бъдат трансформирани и ще се въведе модерната концепция "walk through"
Какво се случи по улиците в столицата
Има отменени полети
Единият от арменските граждани, оставили бус на паркинга пред Терминал 1 на софийското летище София, Ардашес Тигранян беше освободен от полицията след...
40-годишният Арташес Тигранян е собственикът на буса, който във вторник предизвика паника на Летище София заради съмнение за бомба. Той и единият от с...
Терминал 1 на летището в София отново работи нормално, съобщава Нова телевизия. Малко преди 2 часа сутринта са кацнали редовните полети от Мадрид и Ло...
София. Започват ремонти на Летище София. Те ще бъдат в зона "Заминаване" на Терминал 1 и ще продължат до 22 септември. Дейностите ще се осъществяват...
София. И тази година две от любимите на българската публика чужди банди ще гостуват у нас. Jaya The Cat ще забият тук на 3 април (четвъртък), а сърбит...
София. Нов музикален клуб ще отвори врати в София - Терминал 1. Локацията е на улица Ангел Кънчев 1, или бившата дискотека Ескейп. Интересното е,...