Три зодии се къпят в пари от 18 до 22 април

Астрологичната прогноза за април 2026 г. сочи кратък, но активен финансов период за три зодии между 18 и 22 април.

През това време движенията на планетите Юпитер, Венера и Меркурий създават условия за увеличени финансови възможности, бързи решения и видим напредък.

Не става дума за гарантирано "забогатяване за една нощ", а по-скоро за засилен импулс.

Ситуации, които вече са били в развитие – като кариерни усилия, странични проекти или финансови планове – може да започнат да се развиват по-бързо, предаде The Economic Times.

Телец (20 април-20 май) – Финансов пробив

Това е вашият момент. Силното влияние на Венера – вашата управляваща планета – поставя Телците в мощен период на привличане, в който финансовият растеж идва по-естествено.

Парите могат да дойдат чрез признание в работата, увеличение на заплатата, възможности, свързани с лукс или дори странични проекти, които започват да носят печалба.

Ако сте чакали стабилност, този период може да донесе пробив почти без усилие.

Лъв (23 юли-22 август) – Видимостта носи пари

Лъвове, навлизате във фаза, в която вашето присъствие и увереност директно влияят върху доходите ви.

Този период активира публичния ви образ, лидерските качества и креативността, като отваря възможности за печалби чрез повишения, личен бранд, социални мрежи или творчески проекти.

Признанието от ръководители или внезапното внимание може да се превърне в реални финансови ползи.

Скорпион (23 октомври-21 ноември) – Финансова трансформация

За Скорпионите този период не е просто свързан с пари, а с дълбока финансова промяна.

Възможни са развития като погасяване на дългове, печалби от инвестиции, подобрение в общи финанси или разкриване на скрити възможности.

Съществува и вероятност за приходи от неочаквани или косвени източници. Периодът носи силна интуитивна енергия, която може да ви насочи към правилни финансови решения

