Те са най-големите драки сред зодиите! Ето как ни лазят по нервите

Всеки човек има своите странности, но астрологията показва, че някои зодиакални знаци притежават вродена дарба да изкарват околните извън равновесие. Независимо дали става въпрос за мания за контрол, вечно мрънкане или непрестанно дървено философстване, определени представители на зодиака са истински шампиони по дразнене.

Девата: Професорът по критика и вечно недоволство

Ако искате някой да забележи микроскопичното петънце на ризата ви или да ви обясни как неправилно държите вилицата, извикайте Дева. Тези хора са родени с вграден скенер за дефекти. Тяхната мания за перфекционизъм и ред често прераства в досадно мрънкане и натрапчиво желание да поправят всичко и всеки. Те не разбират, че светът може да функционира и без техните детайлни инструкции, което ги прави дразнител номер едно в ежедневието.

Овенът: Нахалният диктатор, който винаги бърза

Овните нямат бутон за търпение и такт. Тяхното мото е, че има два начина за вършене на нещата – техният и грешният. Те ще ви прекъснат по средата на изречението, ще ви изпреварят на опашката и ще започнат скандал само защото не се движите с тяхното космическо темпо. Тяхното егоцентрично поведение и навикът им да се налагат на всяка цена могат да вдигнат кръвното и на най-спокойния човек.

Близнаците: Радиото, което няма бутон за изключване

Близнаците са способни да говорят три часа без спиране, като сменят петнадесет различни теми и накрая всъщност не кажат нищо съществено. Най-големият им грях е, че те просто не умеят да слушат. Докато вие говорите, те просто чакат да си поемете въздух, за да ви прекъснат. Добавете към това тяхната прословута несигурност и склонност да променят мнението си през пет минути, и получавате перфектната рецепта за главоболие.

Лъвът: Главният герой в театъра на живота

Лъвовете искрено вярват, че Слънцето изгрява сутрин само за да им направи комплимент. Техният нарцисизъм и постоянна нужда от внимание могат да бъдат изтощителни. Те са от хората, които ще превърнат вашата лична трагедия или радост в разказ за себе си. Ако им споделите, че ви боли зъб, те веднага ще ви обяснят как тях ги е болял три пъти повече и по-драматично.

Скорпионът: Параноичният агент от Държавна сигурност

Скорпионите превръщат всяко общуване в психологически трилър. Те са подозрителни към всичко и всеки. Ако им направите комплимент, те ще прекарат три дни в анализиране какъв таен и зъл умисъл криете зад думите си. Тяхната склонност да драматизират, да пазят тайни и да отмъщават за дреболии ги прави изключително трудни и затормозяващи събеседници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com