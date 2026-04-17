Цвета Рангелова пред СТАНДАРТ: “Възраждане” е алтернативата за отговорно управление

Регистърът на педофилите и ограничаването на секциите в държави извън ЕС са две от най-големите победи на партията ни в 51-ото НС, казва Цвета Рангелова, народен представител и водач на листата в Благоевград

* Функциите на главния прокурор трябва да се поемат от министъра на правосъдието

* Отваряме широк дебат за полупрезидентска република

* Чистим образованието от вредното влияние на чужди НПО-та

- Г-жо Рангелова, броени часове остават до вота за 52-ия парламент. Един месец обикаляте страната и най-вече своя избирателен район - Благоевград. Какво Ви казват хората? Какво искат да се случи след 19 април?

- На първо място притеснителното е, че хората са все по-отчаяни. Освен „Възраждане“ те не виждат друга алтернатива за национално отговорно управление. Те искат точно това да се промени в политиката - най-накрая политиците да поставят българския национален интерес над всичко, а не да обслужват чужди интереси и да изпълняват директиви на Европейската комисия, които се оказват вредни за българите и за българската държава.

- „Възраждане“ определи като манипулативни данните на социолозите, които отрежат под 10% за Вашата партия. В четвъртък излезе ново проучване, което още повече свали процентите на „Възраждане“ - на 6 на сто с 16 депутати в новия парламент. Какво показват проучванията на партията Ви? Каква е Вашата прогноза за следващия парламент?

- Нашите вътрешни проучвания се извършват ежедневно от кандидатите ни за народни представители на терен. Ние сме непрекъснато в контакт с нашите съграждани, с нашите избиратели. Правим го не само по избори. Срещите ни дават различна картина от тази на социолозите. А именно - че електоралната тежест на „Възраждане“ расте с всеки изминал ден. Хората наистина не виждат друга алтернатива на последователна, принципна и отговорна политика.

- Тези избори са по-особени, защото в тях има нов играч - Румен Радев. Социолозите твърдят, че той най-много дърпа от „Възраждане“. Какъв е Вашият коментар?

- Това е често задаван въпрос, напълно нелогичен за мен, защото програмите, политиките, политическата линия, както по отношение на вътрешна, така и по отношение на външна политика, на „Възраждане“ и на „Прогресивна България“ са корено различни.

Президентът Радев не е нов играч, той е нов участник като кандидат за парламента, но не е нов политик. Той девет години имаше възможности, често е изразявал своите позиции, а и те бяха ясно посочвани през неговите служебни кабинети, през които основно той управляваше през последните пет години. Управляваха 7 служебни кабинета на Радев. Ясно е, че неговата линия е проевропейска, евроатлантическа, той е за много по-вече дълбока евроинтеграция. Такива са изявленията му, това е видно и от програмата на „Прогресивна България“, която е публично достъпна.

В този смисъл не смятам, че делим един и същи електорат на със Радев. Нашият електорат е за повече България, за повече национално отговорна политика и в никакъв случай поставяне на чуждите интереси над националните.

- Голяма част от дейността на „Възраждане“, а и на другите партии в 51-то Народно събрание, потъна в поредицата скандали, които се случиха. Какво от работата на „Възраждане“ можете да определите като успех?

- Няколко са ключовите победи на „Възраждане“ през законодателни инициативи.

На първо място постигнахме публичен регистър на осъдените за престъпления, известни като педофилия - по Глава 8 от Наказателния кодекс. Нещо, което беше изключително важно и очаквано от цялото общество. Защото когато държавните институции са абдикирали и няма кой да се погрижи и да защити децата ни от досег с такива престъпници, това трябва да направи законът. На практика по този начин осветляваме и не даваме възможност на осъдените за тези полови престъпления срещу непълнолетни и малолетни, да имат какъвто и да било досег и работа с деца.

На следващо място, изключително важна законодателна победа за „Възраждане“ беше промяната в Изборния кодекс, която ограничи броя на секционните избирателни комисии в държави извън Европейския съюз. Така на практика ограничаваме вмешателството на турската държава в българската политика, предвид факта, че корпоративният вот, който се контролираше от турската държава и идваше от тази държава към България, осигуряваше около 5 мандата в българския парламент. Нещо, което застрашава националната ни сигурност.

Който е следил работата на народните представители от „Възраждане“ в 51-ия парламент знае, че сме били най-активните, както по отношение на законодателни инициативи, така и по време на парламентарен контрол. Това са фактите, които ни карат да се гордеем с работата си.

- „Възраждане“ обяви мащабна програма „България 1400“ за реформи в абсолютно всички сектори на икономиката и обществения живот. Кои са трите най-важни реформи, които предлагате?

- Това е доктрина за управление - общата визия на „Възраждане“ по отношение на пътя и развитието на България. Най-важното, което постигаме с приоритетите, които сме заложили там, е България да бъде независима държава и да възстанови мощта и силата си, които имаше в годините назад, преди да стане заложник на Европейската комисия и унищожаването на икономиката, селското стопанство, енергетиката, образованието, здравеопазването.

Разбира се, голямо внимание сме отделили и на сектор „Съдебна система“, защото без справедливо и независимо правосъдие всички останали реформи не биха имали смисъл.

- Точно в сектор „Правосъдие“ предлагате две ключови неща. Едното е нова конституция и полупрезидентска република. Какво означава това и подобно решение не би ли трябвало да се вземе с референдум?

- В доктрината ни не предлагаме това, което Вие казвате. Това е дебат, който искаме да бъде открит в обществото, доколкото този политически модел, който сега съществува - с парламентарна република, очевидно среща своите затруднения в днешните условия на живот. Трябва да има дебат подходящ ли е този модел или трябва да се възприеме модел по подобие на Франция с полупрезидентска република.

- В доктрината обаче предлагате премахне на институцията главен прокурор и прехвърляне на правомощията му към правосъдния министър. Това ефективен модел ли е?

- Да, той работещ в редица европейски и не само европейски държави. Сега главният прокурор е фигура, създадена по съветски модел, изключително неподходяща в днешните обществени условия.

Министърът на правосъдието може да изпълнява тези представителни и административни функции и едновременно с това да носи и политическата отговорност за действията си като главен прокурор и министър на правосъдието.

- Това не прави ли обаче фигурата на главния прокурор политическа?

- А тя сега каква е? В модерната история на България всички главни прокурори са категорично политически зависими, но не носят политическа отговорност. С това, което ние предлагаме, ще вменим задължението на министра на правосъдието, който ще съвместява и функцията главен прокурор, да понася и отговорността от решенията, които взема.

- Определихте частните пенсионни фондове като пирамида и поискахте изцяло нов пенсионен модел. Какво предлага „Възраждане“?

- Предлагаме вторият стълб на осигуряването да премине изцяло към държавното осигуряване.

Това са пари, от които държавата трябва да може да се възползва, а не частни пенсионни дружества, които генерират огромни печалби и не гарантират парите на вложителите.

- Това ще увеличи ли пенсиите?

- Да, категорично смятаме, че ще увеличи пенсиите.

- „Възраждане“ бе много активна в парламентарните дебати, които целяха да се извади на бял свят цялата истина за трагедията „Петрохан“. Тя разкри много големи язви в обществото и в образователната ни система, свързани с пагубното влияние на чужди организации, финансирани от Сорос-мрежата. Какви морални щети на обществото ни нанесоха тези организации и какво е решението, за да бъдат спрени?

- Проблемът с тези НПО-та е, че държавата им делегира - в огромна степен през определени политически сили, това са ПП-ДБ, функции, които дублират дейността на държавни институции.

По този начин въвеждат в заблуждение и гражданите, и останалите институции, че всъщност зад абревиатурата се крие държавен орган, което винаги буди по-голямо обществено доверие. На практика това са неправителствени организации, които унищожават лека-полека морала, способстват за деградацията на обществото и на практика под уж идеалната цел, за която са учредени, развиват, виждате, изключително компрометирани дейности, които доведоха до трагедия, свързана с 6 трупа.

- Точно в доктрината „България 1400“, в частта за образованието, много ясно сте заложили изчистване на образователната система от чуждо влияние. Как ще бъде направено това?

- Като не се допускат такива неправителствени организации да влияят както върху образователната система, т.е. да участват активно в написването на учебници и учебни пособия и така да разпространяват вредни материали. В тази връзка ние вече имаме постигнат огромен успех през Закона за училищното и предучилищно образование, с който ограничихме възможността на тези НПО-та да прокламират в училищата различна от традиционната сексуална ориентация.

- Голямото предизвикателство е в следващото Народно събрание, остава съставянето на редовно правителство. Как виждате следващата изпълнителна власт?

- В понеделник сутринта ще знаем кой е първата политическа сила, спечелила изборите. Важно е колко мандата ще получи тя. Първата сила трябва незабавно да започне да води преговори за съставяне на правителство. На България е необходимо устойчиво управление, тъй като икономическата криза, в която се намираме, не търпи отлагане. Нужни са спешни мерки. На първо място редовен държавен бюджет, тъй като в момента България работи в условията на удължителен бюджет. В тези преговори ние бихме участвали, с изключение на две партии - ДПС и ГЕРБ, с които последователно заявяваме, че няма да водим каквито и да било преговори, доколкото те нямат място в управлението на България. С всички останали партии бихме водили преговори по приоритети и по национални политики.

- Водач сте на листата на „Възраждне“ в Благоевград. Въпреки, че е университетски център, градът изостава, няма индустриална зона, не успява да привлече големи инвеститори. Какво е решението за да не бягат младите от Благоевград?

- Решението е да се създадат условия, в които те да могат да работят, да получават адекватно заплащане.

Един от основните проблеми на нашия регион е, че един и същи труд се заплаща по различен начин в сравнение с труда, който полагат хората в столицата и другите големи градове. Това е проблемът заради който младите често мигрират към София. Инфраструктурата също е в изключително окаяно състояние, за което, разбира се, вина има и бездействието на последните няколко редовни и служебни кабинета. Местните проекти не са финансирани или финансирането не стига до край.

